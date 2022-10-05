مال وأعمال

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة «داون تاون السعودية» لانشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة في انحاء المملكة، وفق بيان صادر اليوم عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

الشركة الجديدة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، الذي يتولى رئاسته الأمير محمد بن سلمان، ستطلق مشاريعها في 12 مدينة، هي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك.

ستسهم «داون تاون السعودية» بتطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والاسكان. حيث ستعمل الشركة على تطوير اكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق احدث المعايير المعتمدة، بحسب بيان «واس».

يستهدف صندوق الاستثمارات العامة من خلال مشاريع «داون تاون السعودية» المساهمة في تعزيز الحركة التجارية والاستثمارية في المدن المختلفة حول المملكة، وتوفير فرص جديدة لشركات القطاع الخاص، واستحداث فرص العمل لأبناء المناطق. وأضاف البيان الصادر عن الصندوق ان اطلاق الشركة الجديدة يأتي امتداداً لجهود ولي العهد لتطوير مناطق المملكة، بما ينسجم مع ما تتمتع به كل منطقة من ميز نسبية وتنافسية، ايماناً منه بالدور الفعال الذي تلعبه اقتصاديات المُدن بدعم الاقتصاد الوطني. وتتماشى استراتيجية الشركة مع خطة الصندوق لتنويع الاقتصاد السعودي وزيادة نمو الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

