مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي عن اطلاق امتيازات وخدمات مختارة لحاملي بطاقته الائتمانية الجديدة، والتي يتم منحها لعملاء ادارة الخدمة المصرفية الخاصة، بناء على دعوة شخصية، مانحاً اياهم مزايا وخدمات خاصة.

يمكن لحاملي بطاقة فيزا انفينيت بريفيليج الائتمانية الجديدة الاستمتاع بتجربة اقامة لا تُنسى في ارقى الفنادق وبأسعار تنافسية، والاستفادة من مكافآت وامتيازات خاصة بأصحاب العضوية الذهبية في برنامج مكافآت فنادق جميرا سيريوس. علاوة على ذلك، يتم منح حاملي البطاقة الائتمانية الجديدة مرشدا متخصصا في ادارة نمط الحياة، وأفضل خدمات الكونسيرج على مستوى العالم من خلال «Quintessentially».

وللبطاقة العديد من المميزات الحصرية، حيث تمنح حامليها عضوية مجانية في نوادي المنتسبين العالمية (IAC) وبالتالي امكانية الوصول إلى اكثر من 150 شركة خاصة، وعدد من النوادي الاجتماعية، وأكثر من 60 نادياً للجولف في جميع انحاء العالم. كما سيستمتع العملاء بمجموعة واسعة من التسهيلات التي تقدمها شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس) تتمثل في خدمة «الاستقبال والترحيب» غير المحدودة في كل من دبي وأبوظبي لحامل البطاقة وأفراد اسرته.

وفي هذا يقول لؤي مقامس - الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي - الكويت: «يسرنا الاعلان عن انجاز جديد نقدمه كبنك لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة، من خلال طرح البطاقة الائتمانية المعدنية. سوف يكون بوسع العملاء الآن الاستمتاع بالعديد من المزايا والتسهيلات الاستثنائية اثناء السفر إلى الخارج، مما يجعل رحلاتهم اكثر تميزاً ورفاهية وسلاسة». وأضاف قائلاً: «يحق لعملائنا، من خلال هذه البطاقة الائتمانية الجديدة، الوصول إلى عدد من الفنادق الشهيرة، وصالات الانتظار في مختلف مطارات العالم، وكذلك اشهر النوادي، فضلا عن الاستمتاع بالخدمة تحت قيادة واشراف باقة من ذوي الخبرة والحرفية. يحظى عملاؤنا ايضاً برحلات مُؤَمنة من قبل كبرى شركات التأمين في جميع انحاء العالم».

ويقول آنكوش ديفادسون، مدير فيزا انترناشيونال في الكويت: «سعداء بتقديم البطاقة الائتمانية الجديدة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة لدى البنك الأهلي الكويتي. يعكس تصميم البطاقة ضمنياً ما تمنحه فيزا لفئة مختارة من عملائها، من خبرات استثنائية لكل من يبحث عن خدمات شخصية فريدة وتجارب متميزة. نتطلع إلى تقديم عروض مبتكرة لعملاء البنك الأهلي الكويتي مصممة خصيصاً لتناسب مختلف شرائح حاملي البطاقات، للاستمتاع بتجارب دفع آمنة وسلسة ومجزية لدى اكثر من 100 مليون شريك تجاري في جميع انحاء العالم».

