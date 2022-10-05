مال وأعمال

قالت مدير العلاقات العامة في اتحاد مصارف الكويت شيخة العيسى: انه بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1444هـ، فان البنوك المحلية ستعطل اعمالها يوم الأحد الموافق 9 اكتوبر 2022 باعتباره عطلة رسمية، على ان تباشر البنوك اعمالها يوم الاثنين الموافق 10 اكتوبر 2022، وذلك بناء على التعميم الصادر من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد نواف الأحمد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

