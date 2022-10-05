مال وأعمال

احتل المواطن الكويتي المركز الثاني في قائمة أعلى ثروات الأفراد في الدول العربية بمتوسط ثروة للفرد تبلغ 171.3 ألف دولار، بينما احتل المواطن القطري المركز الاول عربيا بمتوسط ثروة الفرد البالغ في قطر 183.1 ألف دولار.

اما الامارات ثالثاً فجاءت بمتوسط 122.8 ألف دولار للفرد. بينما تحل البحرين رابعاً بقيمة 98 ألف دولار للفرد الواحد، والسعودية خامساً بقيمة متوسطة تبلغ 84.4 للفرد. بينما تحل عُمان في المركز السادس والأردن سابعاً ومصر ثامناً وتونس تاسعاً والعراق عاشراً.

الفحم قفز 60 % إلى 200 دولار

قفزت اسعار الفحم في الولايات المتحدة متجاوزة مستويات الـ 200 دولار للطن للمرة الأولى على الاطلاق، مع تصاعد الطلب على اسوأ انواع الوقود الأحفوري على المناخ بفعل نقص الطاقة.

وكان السعر يناهز الـ90 دولاراً في 2019، ما يعني ان الارتفاع فاق 60%

وارتفعت اسعار التسليم الفوري للفحم في سنترل ابالاتشي إلى 204.95 دولارات للطن في الأسبوع المنتهي في الثلاثين من شهر سبتمبر الماضي، وهو اعلى مستوى منذ بدء رصد السجلات في عام 2005، بحسب بيانات صادرة عن ادارة معلومات الطاقة الأميركية.

