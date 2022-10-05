مال وأعمال

حلقت أسعار الذهب إلى اعلى مستوى لها منذ ثلاثة اسابيع، محفزة جميع المعادن النفيسة على تحقيق مكاسب، مع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية مجددا بعد تسجيل اعلى مستوياتها منذ اعوام، ما اعاد الجاذبية للمعدن النفيس الذي لا يحقق عائدا.

وهبط مؤشر الدولار 0.5 في المئة، ما جعل الذهب اقل كلفة للمشترين في الخارج. كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1707.50 دولارات للأونصة، بعد ان لامس في وقت سابق اعلى مستوى منذ 13 سبتمبر عند 1710.39 دولارات.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المئة إلى 1717.60 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفز سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة واحد في المئة إلى 20.96 دولاراً للأونصة، بعد ان سجل في وقت سابق من المعاملات اعلى مستوى منذ يونيو.

كما قفز سعر البلاديوم بما يصل إلى 4.2 في المئة قبل ان يسجل صعودا 3.3 في المئة في احدث التعاملات إلى 2294.79 دولاراً، وصعد البلاتين 1.2 في المئة الي 912.85 دولاراً للأونصة.

