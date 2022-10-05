مال وأعمال

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن أسماء الرابحين الأربعة في آخر سحب من الحملة الصيفية 2022 لحاملي البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع، والذي تم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز كل من عبيد ناهض العتيبي، وشيراز أمين السيد، ورحاب عبدالعزيز أشكناني، وساميه أحمد الغانم، بجوائز السحب الشهري الثالث للحملة، وهي عبارة عن قسائم سفر لأي وجهة يرغبون بها، والتي تصل قيمتها لغاية 1,000 د.ك - صالحة لمدة سنة كاملة من تاريخ السحب.

متوجهاً بالتهنئة لجميع الرابحين من عملاء البنك في حملته الصيفية، وقال مدير أول – إدارة تطوير المنتجات في KIB، عمر المسلّم، في هذه المناسبة: «مع اختتام حملتنا الترويجية، نأمل في KIB أن تكون قد نالت إعجاب واستحسان جميع عملائنا من حاملي البطاقات الائتمانية وفيزا مسبقة الدفع طوال الثلاثة أشهر الماضية، كما سعدنا بفوز 12 عميلا من عملائنا المحظوظين منهم بالحصول على جوائز حملة صيف 2022 من البنك وهي قسيمة سفر بمبلغ يصل لغاية 1,000 د.ك لأي وجهة حول العالم للفائز مع مرافقيه بالتنسيق مع مكتب السفريات لتجهيز حجوزات الرحلة، متمنين لهم رحلات شيّقة وممتعة باستخدامهم لقسائم السفر».

مضيفاً أن الحملة الصيفية من KIB قد جاءت من واقع اهتمامه بأن يكون له دور مساهم ومتواصل في حياة عملائه، تحت مظلة شعاره المؤسسي: (بنك للحياة)، ودعمهم بمثل هذه الحملات أثناء مواسم الرحلات والسفر والتسوق. وفي الختام، أكد المسلم التزام KIB بتلبية احتياجات العملاء ومنحهم تجربة مصرفية مميزة في مثل هذه المناسبات، منوهاً إلى سعيه المستمر نحو تقديم أرقى مستوى من خدمة العملاء، من خلال توفير قنوات متعددة للتواصل مع البنك على مدار الساعة خلال السفر كذلك إلى المزايا الفريدة التي تقدمها تلك البطاقات لحامليها مثل عروض حصرية على المطاعم داخل وخارج الكويت، مع سلسلة من الخدمات الإضافية المساندة، كخدمات التنقل والمساعد الشخصي (الكونسييرج) وغيرها، علاوة على قبول جميع هذه البطاقات لدى أكثر من 30 مليون نقطة بيع حول العالم.

