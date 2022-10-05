مال وأعمال

أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» عن تقديم خدمة جديدة، وهي اتاحة فتح حساب جديد لغير عملاء «بيتك» بشكل آلي وفوري وآمن من خلال جهاز التفاعل المرئي XTM المنتشر في 10 مواقع، حيث يتواصل الراغب في فتح الحساب هاتفيا بالصوت والصورة عبر الجهاز مع موظف خدمة العملاء في مركز الاتصال، ومن ثم يتبع خطوات محددة بعد تقديم وتسجيل المعلومات المطلوبة، لينتهي بفتح الحساب في وقت قصير.

وقال مدير الصرّاف الآلي والفروع الالكترونية في «بيتك»- مشعل محمد مندني، ان الخدمة الجديدة تؤكد استمرار توجه «بيتك» نحو الرقمنة، وتعظيم دور التكنولوجيا الحديثة في تحقيق الشمول المالى وتوسيع دائرة العملاء والحصة السوقية، وتحسين جودة الخدمات واتاحتها في معظم الاوقات واغلب الاماكن بحيث يكون «بيتك» دائما متواجدا وقريبا من عملائه الحاليين والمستقبليين.

واوضح مندني ان بامكان الافراد باعمار من 15 سنة فمافوق، زيارة أقرب فرع ذكي إلكتروني لـ «بيتك KFH GO» وطلب فتح حساب جديد من خلال التواصل مع موظف خدمة العملاءعبر أجهزة التفاعل المرئي XTM، مشيرا الى انه يتم تقديم الخدمة مجانا للراغبين من المواطنين والمقيمين، ولا يشترط وجود رصيد افتتاحي لفتح الحساب الجديد المتاح بثلاثة انواع من الحسابات هي الخدمة الإلكترونية والتوفير والرابح.

وحول اماكن توفير الخدمة قال انها متاحة في فروع بيتك الذكية KFH GO المنتشرة في الكويت «10 فروع» وتوزيعها المكاني كالتالى: فرع معرض السيارات الشويخ KFH Auto – الافنيوز- ضاحية عبدالله السالم - الجابرية - السلام - اشبيليه - المطار - ابو فطيرة - المنقف - صباح الاحمد.

واضاف مندني انه بامكان العميل الذى نجح في فتح حساب، طباعة بطاقة السحب الآلي للحساب الجديد عن طريق أجهزة الطباعة الفورية المتواجدة في نفس الفرع الالكتروني، حيث يتم طباعتها خلال 3 دقائق ومن ثم يتسلمها العميل، وبذلك يكون قد فتح الحساب واستلم بطاقته في وقت قياسي دون مراجعة الفرع، مشيرا الى ان باستطاعة العميل التعامل مع جهاز XTM بمنتهى السهولة، وارفاق ما قد يتطلبه الامر من صور مستندات معينة من خلال نفس الجهاز بشكل مباشر وبمساعدة موظف خدمة العملاء.

وأوضح مندني ان الخدمة الجديدة تمثل خطوة متقدمة لاتاحة الفرصة عبر اكثر من طريقة لانضمام عملاء جدد تحت مظلة «بيتك» وبما يمكن من تنويع شرائح العملاء خاصة اولئك الذين يفضلون الوسائل التقنية الحديثة عن الطرق التقليدية، ما يؤكد مدى دراسة وتفهم «بيتك» للسوق واحتياجات العملاء، واستعداده التام لتقديم افضل الخدمات بأحدث الطرق والوسائل وبأعلى مستويات الامان والدقة والسرعة.

