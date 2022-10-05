مال وأعمال

يواصل البنك الأهلي المتحد سعيه لتعزيز خدماته المصرفية الرقمية، من خلال إطلاق المزيد من الخدمات المصرفية عبرتطبيق البنك الأهلي المتحد للهواتف الذكية والذي استطاع بقوة جذب واستقطاب المزيد من العملاء الجدد، فضلا عن كونه يحظى بإقبال متزايد من عملاء البنك الذين وجدوا فيه الأمان والسهولة التى يطمحون إليها.

مع هذه الباقة الجديدة من الخدمات يتمكن عملاء البنك من التسجيل في تطبيق البنك الأهلي المتحد عبر الهواتف الذكية عن طريق تطبيق هويتي وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت (PACI)، كما يمكن للعملاء أيضا إعادة تفعيل الرقم السري في حال نسيانه عبر التحقق من تطبيق هويتي، حيث تعد هذه الخدمات نموذج جيد للتعاون بين القطاعين المصرفي والحكومي لتمكين عملاء البنك من الحصول على خدمات مصرفية أكثر سرعة ومرونة وأمان.

كما تضم الخدمات الجديدة إمكانية تغيير الرقم السري الخاص ببطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع المسبق وكذلك ‘إعادة تفعيل الرقم السري لبطاقات الإئتمان أو بطاقات الدفع المسبق، مما يمنح العملاء المزيد من الامان لعملياتهم من خلال هذه البطاقات.

وكذلك أصبح بإمكان عملاء البنك الأهلي المتحد الاختيار بين الاسترداد النقدي على البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق للنقاط التي يحصلون عليها مع كل مرة يستخدمون فيها بطاقات المتحد الائتمانية أو بطاقات الدفع المسبق، أو الاستفادة من هذه النقاط من خلال برنامج مكافآت السفر( اللالئ الفورية ) الذى حقق نجاحا كبيرا بين عملاء البنك الذين يمكنهم الإختيار من ثلاث شركات طيران وهي «الخطوط الجوية الكويتية»، وطيران الخليج، و«الخطوط الجوية القطرية». وبهذه المناسبة أفادت لمياء الطبطبائي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية المساندة بالبنك الأهلي المتحد : نهدف من خلال هذه التحديثات المتتالية والمستمرة لتطبيقنا عبر الهاتف الذكي إلى تعزيز تجارب عملائنا من خلال القنوات الرقمية السريعة النمو والإنتشار، وقد نجحنا أن نوفر للمستخدم أفضل الحلول من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف الذكي من خلال تجربة أكثر بساطة وأمانًا وفعالية من أي وقت مضى.

وأضافت الطبطبائي : إن هذه الباقة الجديدة من الخدمات المتاحة عبر تطبيقنا على الهاتف الذكي هي نتاج للجهود المبذولة من فريق البنك لجعل خدماتنا الرقمية نموذجا فريدا يرقى لما يستحقه عملاؤنا الكرام من الحصول على أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها، كم يتم العمل على إطلاق العديد من الخدمات الأخري تأكيدا لالتزامه بتقديم خدمات رقمية جديدة تسهم في تعزيز تجربة عملائه المصرفية.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق البنك للهواتف الذكية يحتوي على مجموعة من الخدمات المصرفية المتكاملة، ومنها خدمة متابعة وتقييم العملاء لنفقاتهم بمنتهى السهولة، حيث تعد تلك الخدمة من الحلول المميزة التى تساعد العملاء على ضبط نفقاتهم وإداراتها والتحكم فيها بصورة أفضل. للحصول على مزيد من المعلومات عن خدمات ومنتجات البنك، يرجى من العملاء زيارة أي فرع من فروع البنك الأهلي المتحد أو الاتصال على خدمة «حياكم المتحد» على الرقم 1812000 أو زيارة موقعنا الإلكتروني http://www.ahliunited.com.kw .

