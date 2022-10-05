مال وأعمال

أعلن بنك الخليج عن توفير خدمة صناديق الأمانات في فرع المطار، بصالة الوصول - المبنى رقم 1.

وبهذه المناسبة، قال نائب مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية للأفراد – مدير إدارة الفروع باسل الأسد إن الخدمة الجديدة تستهدف توفير حلول آمنة لاحتفاظ عملاء البنك المسافرين خارج البلاد بمقتنياتهم الثمينة.

وأشار إلى أن فرع المطار بات يعمل على مدى 24 ساعة يومياً، وطوال أيام الأسبوع، وذلك ضمن مساعي بنك الخليج المتواصلة لتوفير أفضل الخدمات للعملاء في المكان الذي يرغبون في تواجدنا به، وبالوقت الذي يحددونه، من خلال شبكة فروع تضم 53 فرعاً تنتشر في مختلف مناطق الكويت.

وذكر أن فرع المطار متكامل الخدمات ويقدم للعملاء كافة الخدمات المصرفية من فتح حسابات وطلب قروض والتقديم على البطاقات الائتمانية، وإجراء عمليات السحب والإيداع وتحويل وصرف العملات، إضافة إلى خدمة الإصدار الفوري لبطاقات السحب الآلي.

