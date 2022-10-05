مال وأعمال

حذرت شركة «إن سي إم للاستثمار» من ارتفاع عمليات الاحتيال المالي عبر أنظمة التداول الإلكتروني والكسب غير المشروع والنصب المالي عن طريق الإنترنت من خلال انتحال أسماء شركات غير مرخصة من الهيئات الرقابية في الكويت قادرة على إقناع الضحايا بمشاريع ربحية وهمية ليس لها أي سند من الأصل، مطالبة جميع المتداولين من توخي الحذر من عمليات الاحتيال التي تتم عبر شبكات الإنترنت والمنصات الإلكترونية بالإضافة إلى عمليات انتحال أفراد لشخصيات موظفين الشركة ومحاولة الإيقاع بالمتداولين.

وفي هذا السياق قالت شركة إن سي إم للاستثمار في بيان صحافي: في ظل الطفرة التكنولوجية التي يعيشها العالم وزيادة الإقبال على مجالات الأعمال الرقمية ومحاولة الأفراد لجني دخل جزئي منها، قد أساء بعض المحتالين لأنظمة التداول الإلكتروني والكسب عن طريق الإنترنت، ولذلك قامت بعض الشركات التي توفر خدمة التداول الإلكتروني والتي لم تكن خاضعة لتراخيص السلطات الرقابية المحلية من الاستفادة غير المشروعة عن طريق الاحتيال حيث قامت بخداع العديد من المستثمرين الذين تنقص لديهم المعرفة والخبرة اللازمة عن عالم التداول الإلكتروني والجهل في كيفية اختيار الشركات الموثوقة حيث وقعوا ضحايا لمثل هذه الشركات وخسروا أموالهم».

وتابعت الشركة، « وقد واجهت شركة إن سي إم للاستثمار أخيراً العديد من الشكاوى من عملائها حيث تم التواصل معهم في الأيام القليلة الماضية من قبل أفراد يدعون بأنهم موظفين في شركة «إن سي إم للاستثمار» مستخدمين اسم الشركة في محاولات للإيقاع بهم عن طريق إرسال روابط دفع بهدف النصب والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.»

واختتمت الشركة بيانها الصحافي محذرة: «نهيب بجميع الأفراد بتوخي الحيطة والحذر وعدم التواصل مع أي شخص لا يمثل شركة إن سي إم للاسثمار بأي شكل من الأشكال، والتواصل معنا فقط عن طريق أرقام الشركة الرسمية وهي 1813888 أو عن طريق رقم 94939363 أو الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بنا www.ncminvest.com أو زيارة الشركة على عنوانها التالي في طابق الميزانين في برج دار العوضي، شارع أحمد الجابر في منطقة الشرق، الكويت.

