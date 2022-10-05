مال وأعمال

قام القطاع المؤسسي في البنك التجاري بزيارة مدرسة الخليج الانجليزية مطلقا حملة إعادة تدوير والمحافظة على البيئة Go Green بالتعاون مع فريق «يدوي».

وقالت نائب مدير عام قطاع التواصل المؤسسي بالبنك أماني الورع: «تستحوذ الأنشطة الهادفة إلى المحافظة على البيئة البرية والبحرية على اهتمام كبير ضمن أجندة وأنشطة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة للبنك، وقد جاءت هذه الزيارة لتعزيز نشاط الطلاب والطالبات فيما يرتبط بالمحافظة على البيئة، وإثراء معلوماتهم عن البيئة، وكيفية الحفاظ عليها في سياق التعاون بين البنك التجاري وفريق «يدوي».

وتابعت الورع مبينة أن الزيارة اشتملت على ورشة عمل قام خلالها الطلاب والطالبات باستخدام بعض المخلفات الزجاجية والبلاستيكية وزخرفتها بحيث يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها.

ولاقت هذه الزيارة تفاعلاً كبيراً من الطلاب والطالبات الذين ساهموا في تدوير بعض المنتجات البلاستكية بأفكار رائعة ساهمت في صنع مزهرية ومقلمة وحصالة يستفيد منها الطلاب والطالبات وتساهم في تزيين فصولهم وبشكل بسيط.

