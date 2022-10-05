مال وأعمال

كشفت وزارة النفط عن خططها لوضع استراتيجية جديدة للوزارة للأعوام الخمسة المقبلة، متضمنة منظومة متكاملة للعمل داخل القطاعات والبرامج بالوزارة لتعظيم القيمة المضافة للنفط والغاز في دولة الكويت وتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة.

وفي هذا السياق قال وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح إن فريق عمل الوزارة بدأ في وضع الاستراتيجية الجديدة لوزارة النفط

والتي تأتي منسجمة مع الأهداف الوطنية والتوجهات التي تضمنتها رؤية كويت جديدة 2035، وتهدف للإسراع في التحول الرقمي واستشراف الفرص والتحديات في القطاعات كافة داخل الوزارة، ووضع الخطط الاستباقية بعيدة

المدى لها على المستويات كافة لتحقيق إنجازات نوعية.

وذكر الشيخ نمر فهد المالك الصباح أن استراتيجية وزارة النفط المُحدثة ستركز على إرساء مجموعة من القيم الأساسية في العمل تتمثل في تعزيز ?النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار والتعاون والشراكة والاستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت على خارطة الطاقة العالمية من خلال إعداد وإدارة السياسات والأنظمة الفعالة لقطاع النفط والغاز تستجيب للتحديات الحالية والمستقبلية.

وبين الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح ان رسالة وزارة النفط تتمثل في المحافظة على الثروة البترولية واستغلالها وتطويرها وفق أفضل السبل وبما يكفل تنمية موارد الدولة وزيادة دخلها القومي وتأمين سلامة العاملين والبيئة والمنشآت.

وأشار الوكيل إلى أن وزارة النفط قامت بتشكيل لجنة التخطيط والتي يقع على عاتقها تحديث استراتيجية وزارة النفط، حيث تم تشكيل اللجنة من رئاسة وكيل وزارة النفط الشيخ الدكتور نمر فهد المالك الصباح، وعضوية كل من وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الإدارية والمالية ونظم المعلومات فاضل سيد عباس سيد علي، ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية المهندس خالد وليد الديين، والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري،

ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح، ومدير إدارة مكتب الوزير عبدالله الظفيري، ومدير إدارة الشؤون الإدارية منال شهاب الوهيب، ومدير إدارة الشؤون المالية نادية

عبدالعزيز العطار، ومدير إدارة الاستكشاف والتطوير مهندس أحمد إبراهيم العيسى، ومدير إدارة مركز نظم المعلومات عائشة الرباح.

