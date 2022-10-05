مال وأعمال

شاركت هيئة أسواق المال في أعمال الاجتماع الخامس والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول المجلس، ممثلة بــ أ. د. أحمد عبد الرحمن الملحم - رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال -المدير التنفيذي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

يأتي هذا الاجتماع الدوري بين الدول الأعضاء لمتابعة المستجدات والتطورات بين الجهات المنظمة للأسواق المالية، وقد ترأس الاجتماع يوسف بن حمد البليهد– نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية (دولة الرئاسة – المملكة العربية السعودية) وبمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خليفة بن سعيد العبري، ورؤساء مجالس الادارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهم: د. مريم بطي السويدي– الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع - دولة الإمارات العربية المتحدة، عبير بنت الشيخ آل سعد-مدير إدارة مراقبة الأسواق المالية – مصرف البحرين المركزي- مملكة البحرين ، عبدالله بن سالم السالمي – الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال - سلطنة عمان، ناصر بن أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأوراق المالية - دولة قطر.

وقد تطرق الاجتماع في بدايته الى متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الرابع والعشرين للجنة في اجتماعها الأخير بمارس الماضي وما تم إنجازه خلال هذه الفترة، حيث تم عرض مذكرة الأمانة بخصوص التسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم اعتماده من لجنة الرؤساء ومن بعده رفعه الى اللجنة الوزارية، بالإضافة إلى الموافقة على محاضر اجتماع فرق العمل المنبثقة من اللجنة.

كما استعرضت اللجنة محاضر الاجتماع لعدة مواضيع منها أعمال الفريق الخاص باستراتيجية التكامل للأسواق المالية بدول المجلس.

كما ناقشت اللجنة عمل الفريق المختصين بالتواصل وتوعية المستثمرين بالجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس، وقد استعرضت لجنة الرؤساء نتائج وتطورات العمل لفريق المسؤولين عن البرنامج التدريبي للمختصين بالإعلام والتوعية في الهيئات المنظمة.

وفي الختام تم الاتفاق على تحديد شهر مارس 2023 ليكون الموعد القادم لاجتماع لجنة رؤساء الهيئات السادس والعشرين.

