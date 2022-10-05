مال وأعمال

قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد المحال في أحد المجمعات التجارية في منطقة الفروانية لقيامه ببيع سلعا مقلدة.

وتم ضبط كمية كبيرة من الإكسسوارات والحقائب التي تحمل علامات تجارية مقلدة لأشهر الشركات العالمية، قام فريق الطوارئ بحصرها واستكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

كما قامت وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ إغلاق بحق أحد محال بيع مساحيق التجميل في منطقة السالمية لقيامه بالغش التجاري.. حيث تم ضبط المخالف بعد عملية رصد وتحقق وتم العثور على كمية كبيرة من مساحيق التجميل وصبغات الشعر منتهية الصلاحية يقوم المخالف بتمديد فترة صلاحيتها بوضع ملصقات وأختام لغش المستهلك وتغيير بيانات هذه السلع وتغيير بيانات بلد المنشأ. وقام فريق الرقابة التجارية بحصر المضبوطات والتحفظ عليها وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالف.

