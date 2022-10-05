النهار Plus

أوضحت المبادرة ولايف كوتش زينب الأديب أن موقعها الالكتروني يلبي احتياجات المرأة المعاصرة الباحثة عن نمط الحياة الجيد من خلال موقع الكتروني يستهدف توفير الأدوات والمنتجات وحتى الألعاب التي تساعد على تطوير الشخصية وتنميتها في الجوانب النفسية والعقلية والجسدية، لافتة أن فكرة مشروعها تعتمد على مشاركة الناس أفضل المنتجات التي استفادت منها هي ومن حولها.

وأشارت الأديب إلى أن هناك تحديات عدة تواجه المرأة في مجال البزنس، أبرزها: تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية حتى لا تشعر المرأة بالتقصير تجاه اسرتها والتزاماتها ومن التحديات كذلك التعامل مع احتمالية الفشل، حتى لا تتعرض المرأة للاحباط ولاننسى التحدي المستمر بالبحث عن التجديد والتنويع والابتكار حيث انه اساس قوي لاستمرار العمل. والتحدي الأخير هو لكوننا في مجتمع ذكوري فقد ينظر للمرأة على انها أقل كفاءة وقدرة على إنجاز الأعمال.

وحول حصول المرأة على حقوقها كاملة في مجال العمل الخاص، قالت الأديب: نعم وبشدة والدليل انها دخلت شتى مجالات العمل وأثبتت نجاحها وتمكنت من تحقيق القيادة والريادة في الكثير من المشروعات، كما أنها دخلت الكثير من المجالات الحديثة واستطاعت تكوين رؤية حقيقية حول وضعها في مختلف المجالات. وفيما يلي التفاصيل:

? بداية، ماهو مجال البزنس الذي تعملين به؟

? أساعد الناس على تحقيق المرجو منه بالحياة وأنا معلمة وكذلك لدي موقع الكتروني يلبي احتياجات المرأة المعاصرة الباحثة عن نمط الحياة الجيد، حيث ان متجرنا يوفر الأدوات والمنتجات وحتى الألعاب التي تساعد على تطوير الشخصية وتنميتها في الجوانب النفسية والعقلية والجسدية وفكرة المشروع الاساسية هي مشاركة الناس أفضل المنتجات التي استفدت منها شخصيا انا ومن حولي.

? ما هي التحديات التي تواجهها المرأة في مجال البزنس وتحديدا المشروعات الصغيرة والمتوسطه؟

? هناك تحديات يتم مواجهتها عند بدء أي مشروع منذ لحظة أخذ القرار، اهمها هو تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية حتى لا تشعر المرأة بالتقصير تجاه اسرتها والتزاماتها ومن التحديات كذلك التعامل مع احتمالية الفشل، حتى لا تتعرض المرأة للاحباط ولاننسى التحدي المستمر بالبحث عن التجديد والتنويع والابتكار حيث انه اساس قوي لاستمرار العمل. والتحدي الأخير هو لكوننا في مجتمع ذكوري فقد ينظر للمرأة على انها أقل كفاءة وقدرة على إنجاز الأعمال.

? ما الذي تحتاجه المرأة لدعم جهودها في مجال البزنس؟

? بداية تحتاج المرأة إلى أن تكون لها رؤية وأهداف واضحه للمشروع حتى تستطيع الوصول للنجاح بكل سهولة ويسر وتحتاج ان تكون في عملية تعليم وتطوير دائمة حتى تواكب التطور السريع الحاصل في الوقت الحالي في بيئة الأعمال وأخيرا هو ان تحيط نفسها وتنضم لمجتمع داعم لدورها كامرأة صاحبة عمل خاص.

? هل تعتقدين ان المرأة الكويتية أخذت حقها في مجال العمل الخاص؟

? نعم وبشدة والدليل انها دخلت شتى مجالات العمل وأثبتت نجاحها وتمكنت من تحقيق القيادة والريادة في الكثير من المشروعات، كما أنها دخلت الكثير من المجالات الحديثة واستطاعت تكوين رؤية حقيقية حول وضعها في مختلف المجالات.

? كيف تقيمين وضع المرأة الكويتية في مجال العمل الخاص مقارنة بدول الخليج؟

? ارى ان المرأة الكويتية اثبتت جدارتها في شتى مجالات العمل، وهي امرأة منجزة ولا تعرف الكلل ولا الملل، ودائماً مبدعة بأفكارها وهي في عملية بحث مستمرة عن كل ماهو جديد وكذلك بالنسبة لنساء دول الخليج فأنا منبهرة بكمية الأسماء اللامعة في مجالات العمل الخاص وفخورة بهذا الزخم من النساء الناجحات سواء في دولتنا الكويت او دول الخليج.

