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انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي «المشروعات الصغيرة من الفكرة الى التنفيذ» في المعهد العربي للتخطيط، والذي يشارك فيه مجموعة من الشباب من مملكة البحرين الفائزين بمبادرة سمو الشيخ عيسى آل خليفة لتمكين القادة الشباب.

وقد شارك في فعاليات مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة التي نظمتها جمعية الكلمة الطيبة في مملكة البحرين بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بالكويت نحو 90 شاباً بحرينياً اجتازوا عددا من البرامج التدريبية حول تمكين الشباب واساسيات التنمية والمهارات القيادية وكيفية اعداد المبادرات الشبابية المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، وفي نهاية فعاليات المبادرة قدم المشاركون عدداً من المبادرات التي تخدم جهود تحقيق اهداف التنمية المستدامة في مجالات الرياضة والتغير المناخي والمعرفة والاستثمار وغير ذلك.

وتنافس عدد 15 مبادرة للفوز بالمنحة التدريبية التي يقدمها المعهد العربي للتخطيط في الكويت من خلال تشكيل لجنة تحكيم متخصصة في مجال المبادرات.

وهدفت هذه المبادرة الى خلق جيل شبابي يتمتع بالمهارات القيادة الداعمة لجهود التنمية المستدامة، الجدير بالذكر انه تم اطلاق نسختين من مبادرة سمو الشيخ عيسى آل خليفة والان يعكف كل من جمعية الكلمة الطيبة والمعهد العربي للتخطيط لاطلاق النسخة الثالثة من المبادرة في مطلع عام 2023. نتيجة النجاح الكبير الذي حققته في النسختين الماضيتين.

