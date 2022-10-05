النهار Plus

تتجلى قوة اللون الوردي في كل مكان خلال شهر أكتوبر من كل عام، حيث نرفع جميعاً شعار التوعية بسرطان الثدي الذي يرمز لهذا الحدث السنوي الكبير، في محاولة للحد من انتشار المرض من خلال الكشف المبكر.

وتشير الأبحاث إلى إمكانية الوقاية من حوالي ثلث إجمالي حالات سرطان الثدي من خلال اتباع نمط حياة صحي. وتثبت بعض الأبحاث وجود علاقة ما بين ممارسة النشاط البدنيّ وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، خاصةً بعد سن اليأس. بالإضافة إلى ذلك، فمن شأن الحفاظ على وزن الجسم السليم، والتغذية الصحيحة، والامتناع عن التدخين وكذلك الرضاعة أن تسهم هي الأخرى في الحؤول دون تطور المرض.

تساعد حملة التوعية بسرطان الثدي في تذكير النساء بأهمية الفحص الذاتي للثدي أولاً، والفحص لدى الطبيب ثانياً للتأكد من عدم وجود أي ورم أو أعراض غير طبيعية تؤشر بالإصابة بسرطان الثدي، وبالتالي طمأنة النساء على صحتهن، وكذلك مساعدتهن على العلاج المبكر قبل تفاقم المشكلة وصعوبة علاجها.. التقت «النهار» بالدكتورة شيماء الكندري- استشاري امراض جلدية وتجميل – مستشفى الاحمدي لتخبرنا عن سبل الوقاية في شهر التوعية:

? بمناسبة شهر التوعية لسرطان الثدي كيف تؤثر عمليات التجميل على الاصابة بسرطان الثدي؟

? لا توجد صلة مباشرة بين سرطان الثدي وعمليات التجميل فأغلب عمليات التجميل في الوقت الحالي تعتبر على درجة عالية من التقنية والتطور وبالعكس فإن أغلب المتعافيات من سرطان الثدي يلجأن لعمليات التجميل لترميم الثدي بعد ازالته جراحيا وهذا يعيد ثقة المرأة لنفسها.

? هل الحشوات التي تستخدم في تكبير أو تصغير الثدي تؤدي للاصابة بسرطان الثدي؟

? أغلب الحشوات المستخدمة لتكبير الثدي تعتبر آمنة ولا خوف منها وهي مصرح بها من قبل هيئة الدواء والغذاء العالمية.

? هل أجهزة تسمير البشرة أجهزة آمنة؟

? لا تعتبر آمنه بتاتا فهي تستخدم الاشعة فوق البنفسجية بجرعات عالية بغرض الحصول على لون بشرة برونزي وهذا يتسبب بأخطر انواع سرطانات الجلد التي يطلق عليها مسمى الميلانوما.

? ما المعتقدات غير الصحيحة عن سرطان الجلد؟

? بمجرد ان يسمع اغلب الناس باسم سرطان الجلد يفكرون بالموت مباشرة وهذا خطأ ….. الحمد لله فإن اغلب سرطانات الجلد المنتشرة في الوطن العربي تعتبر سرطانات حميدة لا تنتشر لاعضاء الجسم الداخلية ولا تؤدي للوفاة.

? أنواعه؟ وكيفية العلاج؟

? هناك الانواع الحميدة من سرطان الجلد مثل سرطان خلايا الجلد القاعدية وهناك الانواع الخبيثة المميتة مثل الميلانوما ويتم علاج اغلب سرطانات الجلد بالازالة الجراحية واحيانا يصاحب العلاج الكيماوي والاشعاعي الجراحة.

? كيف تفحص جلدك بنفسك تفاديا لاي اصابة بسرطان الجلد؟

? يفضل فحص الجلد بشكل دوري عند ذوات البشرة البيضاء الرقيقة المعرضة للتغيرات السرطانية نتيجة التعرض للشمس كما ان فحص الشامات بشكل دوري امر ضروري ومراقبة التغيرات التي تطرأ عليها كالتغير في اللون والحجم ومراجعة طبيب الجلدية مباشرة عند الاشتباه في الشامات.

? هل توجد علاقة بين البوتوكس والفيلر والاصابة بالسرطان؟

? يعتبر البوتوكس والفيلرز اجراءات آمنة في عيادات الجلدية ولا يوجد اي صلة تربط السرطان بالبوتوكس والفيلرز.

? ما النصائح التي توجهينها للنساء؟

? أنصح النساء بعمل سونار او الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي مرة كل اربع سنوات خصوصا اذا كان هناك تاريخ عائلي لسرطانات الثدي.

? كلمة أخيرة؟

? العمليات التجميلية تعتبر تكملة للشكل ولرفع مستوى الثقة عند بعض الفتيات ولكن لا يجب الانجراف وراء الاجراءات التجميلية التي لا داعي لها ويجب التأكد من سلامة اي اجراء تجميلي قبل التقدم لفعله مع تمنياتي بالسلامة للجميع.

