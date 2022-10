النهار Plus

يعتبر اللون الوردي وخاصة الشرائط الوردية، رمزاً قوياً للتوعية بسرطان الثدي والكفاح من أجل إيجاد علاج له، يتم استخدامه في جميع أنحاء العالم مع التركيز على القضية عبر البلدان والثقافات واللغات.

أصبحت الأشرطة شائعة كرمز للدعم في التسعينيات، في ذلك الوقت أصبح الشريط الأصفر علامة على دعم الجيش خلال حرب الخليج، بعد فترة وجيزة، أصبح الشريط الأحمر رمزاً للعاطفة والأمل في مكافحة الإيدز. وقبل الحديث عن اللون الوردي، يجب الإشارة إلى أن الشريط الأول لسرطان الثدي لم يكن وردياً في الواقع كان لون الخوخ الفاتح.

اللون الوردي رمز سرطان الثدي

في عام 1991، كانت شارلوت هالي ناشطة وناجية من سرطان الثدي تحاول رفع مستوى الوعي حول نقص التمويل الفيدرالي للوقاية من السرطان أرسلت آلاف البطاقات مع أشرطة الخوخ المرفق برسالة دعم لقضيتها.

قبل أشهر قليلة من نهاية عام 1990، بدأت مؤسسة سوزان جي كومن لسرطان الثدي في دمج اللون الوردي في قضيتها من خلال توزيع أقنعة وردية للنساء المشاركات في سباقات Race for the Cure. ثم في خريف عام 1991، بعد أن نجحت الشرائط في زيادة الوعي بالدعم العسكري ومكافحة الإيدز، بدأت المؤسسة في توزيع شرائط وردية خلال سباقهم في مدينة نيويورك للحديث عن سرطان الثدي.

كانت مؤسسة سوزان جي كومن لسرطان الثدي أول من بدأ في استخدام اللون الوردي كرمز، لكنهم في الواقع لم يكونوا هم من قاموا بتعميمه حدث ذلك في عام 1992 وبالأخص مجلة Self Magazine.

في عام 1991، أنشأت مجلة Self Magazine العدد الافتتاحي لشهر التوعية بسرطان الثدي، وأبرزت المجلة حينها قصة احدى الناجيات من سرطان الثدي الذي لم يكن منتشرا حينها بشكل كبر.

وفي نفس العام، بعد زيادة الحديث عن سرطان الثدي تم تسليم أكثر من 1.5 مليون من الشرائط الوردية في ذلك العام، وأنتجت أيضاً 200000 عريضة من الشريط الوردي بجانب حث البيت الأبيض على تخصيص المزيد من التمويل لأبحاث سرطان الثدي.