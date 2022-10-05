النهار Plus

يعتبر شهر التوعية بسرطان الثدي هو أبرز سبل الوقاية من هذا المرض، وذلك لأنه يذكر كل امرأة بالاهتمام بصحتها، والاكتشاف المبكر للمرض الذي يساعد في علاجه، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة محددة للوقاية من سرطان الثدي، إلا أن هناك طرقاً يمكن لمعظم النساء من خلالها تقليل خطر الإصابة بالمرض، وهي:

? الحفاظ على وزن صحي: كلما كان وزن المرأة صحياً، انخفضت فرص إصابتها بالأمراض المختلفة، ومنها السرطانات. الحفاظ على النشاط البدني: أيضاً يعتبر النشاط البدني من الأمور الأساسية للحفاظ على صحة الجسم والوقاية من السرطانات.

? اتباع نظام غذائي صحي: تتسبب بعض الأطعمة غير الصحية في زيادة فرص الإصابة بالسرطانات، ومنها سرطان الثدي، ولذلك ينصح باتباع نمط غذائي سليم يعتمد على الأطعمة الصحية، وتجنب الأطعمة التي تضر بالصحة.

? الرضاعة الطبيعية: تعد الرضاعة الطبيعية من الأمور التي تسهم في الحد من الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة، فهي ليست مفيدة للطفل فحسب، بل إنها تعود على المرأة بفوائد صحية أيضاً.

? تجنب التدخين: يعتبر التدخين من العادات الخطأ التي تزيد خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب، والسكري، وارتفاع ضغط الدم، وكذلك السرطان.

