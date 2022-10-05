النهار Plus

لعقود طويلة كان عشاق التنس في مصر يكتفون بمتابعة النجوم من مختلف بلدان العالم سواء من الرجال أو السيدات وهم يتألقون ويحصدون الانتصارات ويسطرون التاريخ دون وجود من يحقق طموحهم من المصريين.

وغابت مصر لسنوات طويلة عن خريطة التنس العالمية بل إن أبرز الإنجازات المصرية في هذه الرياضة كانت من نصيب ياروسلاف دروبنى وهو لاعب تشيكي الأصل احترف التنس وحصل على الجنسية المصرية سنة 1950 ومثل مصر في بطولات التنس الكبرى واستطاع تخليد اسمها في بطولات غراند سلام.

لكن قبل سنوات بدأ اسم ميار شريف يتردد بين عشاق التنس خاصة بعدما بدأ اسمها في الظهور عبر قوائم المشاركين في البطولات سواء المحلية أو القارية وحتى العالمية.

وحققت ميار إنجازا كبيرا بوصولها إلى أفضل 50 لاعبة في التصنيف العالمي مؤخرا بعد فوزها بلقب بطولة بارما المفتوحة قبل أيام حيث أصبحت أول مصرية تفوز بلقب في بطولات رابطة محترفات التنس.

وقالت شريف عقب الفوز «هذا يعني الكثير لبلدي. هذا يعني الكثير للناس في الوطن، وعائلتي، وكل العمل الشاق، وكل المعاناة الذهنية في الأسابيع الماضية. أنا سعيدة جداً. لم يكن هذا متوقعاً أبداً».ميار كانت أول لاعبة مصرية تفوز في مباراة ببطولات الغراند سلام وهي أيضا أول لاعبة في تاريخ التنس المصري تشارك في منافسات التنس بالدورات الأولمبية وكان ذلك في أولمبياد طوكيو الأخيرة.

وميار شريف مواليد عام 1996 وبدأت مع شقيقتها لعب الريشة الطائرة وكانتا تتدربان الريشة الطائرة في الصباح ثم التنس مساء لكن بعد فترة اختارتا التنس.

وقالت ميار عن ذلك إن والدها ووالدتها كانا دائما يحرصان على اصطحابهما لمتابعة مباريات التنس وكانت دائما ترى نفسها في ملعب التنس وكانت تحلم دائما باللعب في البطولات الكبرى.

وبالفعل بدأت ميار في ممارسة التنس لتبدأ موهبتها في التفجر لينتشر اسمها سريعا في أوساط التنس المصري.

وعندما أكملت 18 عاما سافرت إلى أميركا لاحتراف التنس وهو ما يعد محطة مهمة في مشوارها حيث تسبب ذلك في نقلة هائلة في مستواها.

ورغم الانتصارات التي حققتها محليا إلا أن عام 2019 يعد بداية الانطلاق نحو العالمية بعدما حققت ذهبية الفردي والزوجي والفرق بدورة الألعاب الأفريقية لتتأهل إلى أولمبياد طوكيو كأول مصرية تحقق هذا الإنجاز.

وفي مايو الماضي واصلت ميار شريف كتابة التاريخ بعدما تأهلت إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس «رولان غاروس» ثاني بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى.

وفازت ميار على الأوكرانية مارتا كوستيوك بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و7-5 في الدور الأول لتصبح أول لاعبة مصرية تبلغ الدور الثاني من البطولة العريقة.

وتعتبر ميار شريف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنكليزي قدوتها في الرياضة مؤكدة أنه يعد ملهما لجميع الرياضيين للسعي وبذل الجهد للتألق.

ولا يقف الأمر عند ذلك فقط بل إن ميار ترتبط بعلاقة صداقة مع محمد صلاح وهو ما أكدته في الكثير من تصريحاتها حتى أن صلاح نفسه أطلق عليها لقب «فتاة مصر الذهبية» بعد إنجازها في رولان غاروس. وقالت ميار «صلاح يعد إلهاما للكثيرين ليس لي فقط وعلى مستوى النساء فأنا معروفة تماما لكن صلاح في مستوى آخر حيث تحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في مصر وهو شخص طيب ومتواضع يحبه الجميع». وتابعت «بالإضافة إلى ذلك فصلاح صديق عظيم بالنسبة لي وكلما احتجت إليه كان معي وأنا آمل أن أكون مثالا للسيدات وأن تدرك المرأة أن كل شيء ممكن وأنه لا توجد حواجز».

على المستوى العلمي حصلت ميار على بكالوريوس في الطب الرياضي من جامعة بيبرداين الأميركية لكن بعد التخرج قررت أن تتفرغ للعبة التنس. وقالت ميار إنها تكرس حياتها للرياضة والدراسة وحتى الارتباط إذا تعارض مع التنس ستفضل التنس.

