وطن النهار

تسلَّم وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية السودان لدى دولة الكويت عوض الكريم الريح بلة موسى وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين المزيد من التقدم والازدهار. وتسلَّم الناصر نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الكويت هانس كريستيان رودولف فرايهير فون ريبنيتس وذلك خلال اللقاء الذي تم صباح أمس الثلاثاء في ديوان عام وزارة الخارجية. وتمنى وزير الخارجية للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار. كما استقبل الناصر في ديوان عام وزارة الخارجية سفير جمهورية الهند لدى دولة الكويت سيبي جورج وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى دولة الكويت. وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بجهود السفير وإسهاماته التي قدمها في إطار تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين.

