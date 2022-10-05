وطن النهار

أكد مجلس إدارة جمعية الصحافيين الكويتية في بيان مقتضب عن رفضه واستغرابه لمضمون التقرير الإخباري الذي بثتــه «قناة العربية».

وقالت في بيان لها أمس: بعيداً عن الخوض في تفاصيل التقرير الإخباري الذي لم يراع القواعد المهنية الإعلامية التي كنا نتمنى أن تؤطر تقريراً بثته قناة لها مكانة في الإعلام العربي يعرب مجلـس إدارة الجمعيـة عن عتابـه الشـديد علـى «الزملاء في إدارة قناة العربية» آملاً عدم مخالفتها مستقبلاً لقرارات القمم الخليجية والمجلس الوزاري ومجلس وزراء الإعلام الخليجي بشأن طبيعة التعامل الإعلامي بين دول مجلس التعاون. واضاف: إن مجلس إدارة الجمعية يؤكد اعتزازه اللامحدود بالديموقراطية الكويتية وبمسيرة مجلس الأمة التي ترعاها حكمة القيادة السياسية لأنها أولاً وأخيراً تعبر عن خيارات الشعب الكويتي المؤمن بقيادته وبالمؤسسات الدستورية في الكويت.

