الأولى

كشفت مصادر حكومية عن توجه لتجربة نظام الساعة المرنة في تثبيت حضور وانصراف موظفي الوزارات والجهات الحكومية للوقوف على نتائجها الايجابية في تخفيف الازدحام المروري في الصباح وبعد الظهر.

وأوضحت المصادر ان نظام الساعة المرنة يتيح للموظف إثبات الحضور قبل أو بعد بداية الدوام الرسمي، ومن ثم تعويض ذلك بنهاية الدوام، بواقع ساعة واحدة في اليوم.

وأشارت الى ان لهذا النظام تأثيرا ايجابيا على الموظف نفسه يتمثل في تخفيض جزاءات التأخير، مشيرة الى انه ستتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للوقوف على استعداده لبرمجة نظام الحضور والانصراف المرتبط بأجهزة البصمة في الجهات الحكومية لتطبيق هذا النظام.

وحول امكانية تعديل دوام طلبة المدارس قالت المصادر: ان اليوم المدرسي في الكويت الأقصر عالميا والتعديل عليه بخفض ساعات حضور الطلبة أمر سيكون له انعكاس سلبي على المستوى التعليمي. برلمانيا، انتفض عدد من النواب عبر تصريحات لهم بشأن الزحمة المرورية الخانقة وضرورة ايجاد حل سريع لها، اذ طالب النائب عادل الدمخي بأن يطبق القانون بحزم، وان تكون هناك ساعات مرنة، مع استخدام الباصات المدرسية والنقل العام، مطالبا بان تتواجد دوريات المرور وتفتح الطرق، وبوابات الجامعة، مع تطبيق نظام الدوام لفترتين يوميا.

من جهته اعتبر النائب د عبدالكريم الكندري قيام مؤسسة الرعاية السكنية تطبيق الساعات المرنة للعمل أمر مقدر وقال ان على ديوان الخدمة تعميم هذا الصنيع على الجهات الحكومية، مشيرا الى انه يجب كذلك ضبط ساعات عمل القطاع الخاص بحيث لا تتسبب في استمرار الازدحام.

بدوره، دعا النائب هاني شمس الحكومة والجهات المختصة الى ايجاد حل سريع لمشكلة الزحمة المرورية ولو مؤقتا الى حين الوصول الى حل شامل يقضي على الفوضى المرورية التي أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين اليومية.

واوضح ان هناك حلولا كثيرة تستطيع الحكومة اللجوء اليها مثل تطبيق فترتين للدوام واعادة الباصات المدرسية وخروج طلبة الابتدائي قبل نصف ساعة من المتوسطة.

بدوره قال النائب سعود العصفور انه ‏مع تفاقم الأزمة المرورية تزداد الحاجة الماسة إلى البدء جدياً في العمل على توفير أفرع لجامعة الكويت وكليات التطبيقي في المنطقة الجنوبية مثل صباح الأحمد والوفرة السكنية، لأن استمرار معاناة الطلبة وأهاليهم في الانتقال يومياً في ظل هذه الظروف لن يكون مقبولاً.

من جهته قال النائب خالد العميرة: لقد أصبحنا جميعا نعاني من ظاهرة الازدحام المروري في كثير من شوارع الكويت ما يستوجب من الحكومة الحالية إيجاد حلول جذرية وعاجلة لتلك الظاهره نظرا لما تسببه من تعطل لمصالح المواطنين.

من جانبه اعلن النائب محمد الحويلة انه بعد أن اختنقت الشوارع سأعيد تقديم المقترح الذي تقدمت به في المجلس السابق وحالت الظروف دون اقراره، وهو الذي نص على تقليل ساعات العمل بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح خيار نظام العمل الجزئي.