الأولى

حلَّت الكويت في المركز الأخير ضمن مؤشر منظمة السياحة العالمية 2022، بجذبها 203 آلاف سائح، متأخرة ليس فقط عن دول الجوار بل وعن دول فيها حروب ونزاعات ومشكلات اقتصادية كسورية ولبنان واليمن وغيرها.

وقالت مصادر متابعة لـالنهار إن المؤشر يكشف حجم الخلل الواضح في السياحة والترفيه وكم التباطؤ في التطوير والانجاز، فلا انفتاح على الفيز السياحية ولا مشروعات تجذب السائحين!

وتصدرت السعودية قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح بـ 18 مليون زائر منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وذلك وفقاً للاحصاء الذي نشرته منظمة السياحة العالمية.

وتعد السياحة إحدى أهم ركائز رؤية السعودية 2030، حيث تسير بخطوات نحو المستقبل، من خلال مشاريعها ومبادراتها التي تعمل بلا توقف، مستهدفة رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة الى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.

وجاء ترتيب الدول العربية، وفقاً للقائمة التي أصدرتها منظمة السياحة العالمية كالتالي: السعودية: 18 مليون سائح، الامارات: 14.8 مليوناً، المغرب: 11 مليونا، سورية: 8.5 ملايين، تونس: 5.7 ملايين، مصر: 5.2 ملايين، البحرين: 4.3 ملايين، الأردن: 3.5 ملايين، قطر: 2.9 مليون، عمان: 2.3 مليون، الجزائر: مليونان، لبنان: 1.6 مليون، العراق: 1.5 مليون، اليمن: مليون واحد، السودان: 800 ألف، فلسطين: 400 ألف، واخيرا الكويت بـ 203 آلاف سائح.