الأولى

كشفت بيانات حكومية عن ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية للكويت، بواقع 801 مليون دينار على أساس سنوي بالغة 14.182 ملياراً مقابل 13.381 مليار دينار.

ووفق الاحصائية الشهرية الصادرة عن «المركزي» لشهر أغسطس، فإن الأداء السنوي للاحتياطي الرسمي للكويت تم تدعيمه من خلال ارتفاع بند عملة أجنبية وودائع في الخارج بنسبة 0.29% عند 12.529 مليار دينار، مقارنة بـ12.493 مليار دينار في الشهر ذاته من العام السابق.

وأوضحت الإحصائية أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع العقاري بلغت 9.55 مليارات دينار بنهاية أغسطس مقابل 9.15 مليارات للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع حجم الائتمان لقطاع النفط والغاز بواقع 220 مليون دينار خلال الفترة نفسها من مستوى 2.5 إلى 2.7 مليار دينار.

ووفق الإحصائية، فقد بلغت موجودات المركزي 12.7 مليار دينار وهو نفس مستواها للفترة نفسها من العام الماضي 2021، كما ارتفعت موجودات البنوك المحلية بواقع 6.14 مليارات دينار من مستوى 75.54 مليار دينار بنهاية أغسطس 2021 إلى 81.9 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي.