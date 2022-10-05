الأولى

نفت وزارة الداخلية، ما ورد في وسائل التواصل الاجتماعي، عن حصول أحد المرشحين في الدائرة الانتخابية الثالثة على كشوف نتائج تفصيلية للانتخابات بشأن الانتخابات العامة لعضوية مجلس الامة التي أجريت يوم الخميس 29 سبتمبر، معلنة انه سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن. وكان مرشح الدائرة الثالثة سعدون حماد اعلن في مؤتمر صحافي امس نجاحه في الانتخابات، بعد اطلاعه على كشوف الفائزين التابعة لوزارة الداخلية «حسب قوله».

ودعا حماد وزارة الداخلية الى الترتيب مع السلطة القضائية واعلان اسمه بشكل رسمي كناجح حتى يتمكن من المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة وانتخابات اللجان.

واوضح ان هناك تشابه اسماء حصل بينه وبين أحمد السعدون أفقده الكثير من الاصوات لذلك سيلجأ الى المحكمة.

من جهته، قال النائب السابق أحمد الحمد ‏خضت انتخابات عديدة وخسرت ونجحت ولم افكر في يوم من الأيام بالطعن لكن ما حصل في الانتخابات الأخيرة غير مقبول وسأطالب بإعادة الفرز للتثبت من سلامة سيرها وقد كنا ننتظر أن تكون شفافة وبعيدة عن كل شائبة. وفي وقت لاحق، أعلن النائب السابق مبارك الخجمة توجهه للطعن في نتائج انتخابات الدائرة الخامسة.

على صعيد آخر، تقدم النائب حامد البذالي بالشكر الجزيل لكل الشعب وخص بالذكر أبناء الدائرة الثانية الذين اوصلوه إلى قبة عبدالله السالم وهو في السجن وقال ان هذا الأمر لا يمكن أن أنساه طوال حياتي.

واكد البذالي ضرورة الوقوف مع كل قانون يخدم الشعب الكويتي، وأن أيدينا ممدودة للحكومة في إقرار القوانين التي تصب في مصلحة المواطن لجعل الكويت في مصاف الدول المتقدمة.

واضاف : صوتي للرئاسة ونائب الرئيس سيكون لمن يضع الكويت نصب عينيه فنحن مع إرادة الشعب الكويتي ولن نخذل الناخبين.