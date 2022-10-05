مال وأعمال

أقام بنك الكويت الوطني- مصر حفل عشاء على شرف وفد غرفة تجارة وصناعة الكويت الذي زار القاهرة خلال الأسبوع الحالي وذلك بهدف بحث سبل تعزيز مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العديد من المجالات وزيادة فرص الاستثمار.

وحضر مأدبة العشاء التي اقامها البنك في فندق فورسيزون نايل بلازا، سفير الكويت في مصر غانم صقر الغانم ورئيس هيئة الرقابة المالية محمد فريد صالح ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني الى جانب كوكبة من رجال الأعمال الكويتيين والمصريين.

علاقات تاريخية

وقال نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر في كلمته الترحيبية بضيوف الحفل: ان الكويت وجمهورية مصر العربية يرتبطان معاً بعلاقات تاريخية ومعاصرة متميزة تتجسد في شراكة استراتيجية يعززها انسجام وتطابق سياسة البلدين فيما يتعلق بالقضايا الثنائية والاقليمية، وحرص الحكومات المتعاقبة على توطيد اواصر الصداقة والأخوة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات التعاون في جميع المجالات.

وأضاف الصقر: إن الاقتصاد المصري يشهد في الفترة الأخيرة تطوراً لافتاً في جميع القطاعات، حيث تجني الدولة المصرية ثمار برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة تطبيقه منذ عدة سنوات وتشهد له العديد من المؤسسات الدولية بالنجاح.

وأوضح في كلمته ان التطور الشامل الذي تشهده البنية التحتية بجميع انحاء البلاد وكذلك تدشين مشروعات قومية في قطاعات حيوية مثل النقل والطاقة، الأمر الذي يوفر بيئة مواتية لنمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

رؤية استباقية

وشدد الصقر على ان مجموعة بنك الكويت الوطني كان لديها رؤية استباقية بشأن الاستثمار في السوق المصري، وما يتمتع به من آفاق واعدة وفرص قوية للنمو، حيث تواجد منذ عام 2007 وواصل العمل والتطوير وتحديث الخدمات والمنتجات المصرفية واطلاق استراتيجية ناجحة للتحول الرقمي ترتكز الى ما تتمتع به المجموعة من بنية تحتية تكنولوجية هائلة وخبرات واسعة. وأوضح ان الوطني، يضع امكانات المجموعة الهائلة وما تتمتع به من خبرات واسعة في تقديم الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية في السوقين الكويتي والمصري لدعم تدفق الاستثمارات وزيادة حجم التبادل التجاري واثراء التعاون بين قطاعي الأعمال والمؤسسات الحكومية وبما ينعكس ايجاباً على نمو وازدهار اقتصاد الدولتين.

صحة الرهان

وشدد الصقر على ان الوطني اثبت صحة رهانه منذ خمسة عشر عاماً على الاستثمار في مصر حيث اصبح بنك الكويت الوطني - مصر اليوم اكبر الاستثمارات الكويتية على الأرض المصرية، مشيراً الى ان البنك نجح في ان يتبوأ موقعاً مهماً ضمن البنوك الأكثر تميزاً على خريطة القطاع المصرفي المصري. وأوضح ان خيار الاستثمار في السوق المصري يعكس الثقة في السوق وأهمية التواجد فيه كخيار استراتيجي طويل الأجل، اذ شهد الوطني - مصر تطوراً ملحوظاً على جميع المستويات، حيث ارتفعت اجمالي الأصول لتبلغ نحو 87 مليار جنيه مصري. وقد تحقق ذلك من خلال النمو المتسارع في محفظة القروض والتي بلغت 48 مليار جنيه مصري، من خلال تمويل جميع قطاعات النشاط الاقتصادي المصري بما فيه من مشاريع قومية وتنموية رائدة، كما يتمتع البنك بموقع متميز على خريطة القطاع المصرفي المصري بفضل مركزنا المالي القوي وانتشارنا الواسع في جميع محافظات ومدن مصر الى جانب التطوير المتواصل لكل ما يقدمه البنك من حلول مصرفية وخدمات استشارية وذلك بالتزامن مع الطفرة التي تشهدها قنواتنا الرقمية في اتمام كل المعاملات المصرفية.

وأشار الصقر الى ان الوطني-مصر شهد تطورا ملحوظاً على صعيد تطوير وتحديث البنية الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والقنوات الالكترونية للبنك والتي شهدت قفزة هائلة وخلقت من البنك منافساً قوياً في السوق المصرفي في هذا الصدد، فضلاً عما يمثله ذلك من التماشي مع رؤية مصر 2030 وتوجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الى الاقتصاد الرقمي والشمول المالي.

وأوضح ان بنك الكويت الوطني - مصر حريص على خدمة المجتمع المصري من خلال التركيز على المشاركة في العملية التنموية التي تتماشى مع اهداف التنمية المستدامة لمصر لعام 2030. حيث بلغت ميزانية المسؤولية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 158 مليون جنيه مصري.

