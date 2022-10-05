مال وأعمال

استعرض وزير البترول المصري م. طارق الملا، الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع البترول المصري، وأبرزها مشروعات الطاقة، والكهرباء والغاز والطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى الصناعات القيمة المضافة المتخصصة في الأسمدة والبتروكيماويات.

جاء ذلك خلال لقاء مجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة وممدوح محمود العربي ينوب عن محمود العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الكويتي واعضاء المجلس أبرزهم الرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة عماد جواد بوخمسين من الجانب الكويتي.

وأكد وزير البترول المصري رغبة الدولة المصرية في تسهيل إجراءات الاستثمار

وتذليل العقبات والصعوبات إلى جانب السعي على الفور لتقديم الحلول لشكاوي المستثمرين في جميع القطاعات.

وأوضح الملا أن هناك شركتين من أبرز الشركات الكويتية المستثمرة في قطاع البترول في مصر وهما الخرافي، والكويت انرجي.

ومن جهته أعلن محمد جاسم الصقر رئيس مجلس إدارة غرفة الكويت، إنشاء شركة مصرية - كويتية مساهمة ذات أهداف واغراض متعددة الأنشطة للاستثمار في مصر ما يزيد من أواصر التعاون بين البلدين.

واقترح فضل عبد الحميد امين عام مجلس التعاون المصري

الكويت أثناء اللقاء، أن يتم دعوة الكيانات الاقتصادية الكبرى لحضور مؤتمر المناخ cop27 المزمع انعقاده في شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

