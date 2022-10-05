مال وأعمال

أكد مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، الاهتمام الذى توليه الغرفة والقطاع الخاص الكويتى، بالاستثمار فى مصر، لافتا إلى التغييرات الإيجابية الاقتصادية واللوجستية، وأيضا فى مجال النقل التى تحدث فى مصر فى السنوات الأخيرة. وأشار الرباح - في ختام أعمال الاجتماع المشترك بين قيادات غرفة تجارة وصناعة الكويت وقيادات الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير والمقام على هامش الملتقى الاقتصادي الكويتى - المصرى، - إلى «ضخامة» الوفد الاقتصادي الكويتي الزائر إلى مصر والذي يضم شخصيات بارزة من شركات القطاع الخاص، وبعض الأجهزة الحكومية والاتحادات المهنية والنوعية ذات الشأن الاقتصادي أو الطبيعة الاقتصادية. وأوضح أن غرفة تجارة وصناعة الكويت على مدار تاريخها الذي يمتد إلى أكثر من 60 عاما «قادت أربعة وفود بهذه الضخامة ثلاثة منها إلى مصر مما يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الغرفة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر لمصر». ونوه بأن القطاع الخاص الكويتي «يلاحظ بشكل مباشر» التغييرات الاقتصادية واللوجستية وفي مجال النقل في مصر، مؤكدا أن مثل هذه التطورات «عوامل إيجابية تصب في صالح المزيد من الاستثمارات الكويتية» . ووصف الرباح الاجتماع المشترك ولقاء وزير التجارة المصري بأنه كان «ممتازا للغاية» وتناول بعض القضايا التفصيلية وما يتعلق «بهموم» الشركات وتصوراتها ورؤاها لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي.

