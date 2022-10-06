مبادرون: «Boubyan accelerator» فرصتنا للتوسع

الخميس Al wanees

أجمع المشاركون من أصحاب الشركات الناشئة المشاركة في برنامج (مسرعة بوبيان) Boubyan Accelerator على أهمية البرنامج كمسرعة للأعمال في تفعيل جدوى المشاريع التي قاموا بإطلاقها وتسريع وتيرة نموها من خلال الخبرات التي اكتسبوها والاستثمارات المتوقع أن تجذبها المسرعة لهم.

وأكدوا أن البرنامج عمل على تسريع دورة حياة الشركات الناشئة الإبداعية الحالية والمستقبلية والتي بدأت في دخول السوق الكويتي مؤخراً وذلك من خلال تزويدهم بالخبرات اللازمة وتطبيقها ضمن مجال عمل كل منها خلال أشهر قليلة.

وأشاروا إلى أن أهمية البرنامج تأتى من كون قطاع الشركات الناشئة لاسيما في مجال التكنولوجيا يشهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، مؤكدين أن بنك بوبيان أخذ على عاتقه دعم مختلف المشاريع الشبابية الكويتية في مختلف القطاعات والمجالات بما يحقق أهدافها في النمو والتوسع، مشيراً إلى أن الكثير من التطبيقات والمشاريع الرقمية في دولة الكويت كان للبنك دور رئيسي في دعمها ونجاحها.

بتول خريبط - Tdalal

وقالت بتول خريبط (مشروع Tdalal) أجمع تقريباً الجميع في البرنامج أن هذا كان أفضل برنامج لتسريع الأعمال تم إطلاقه في الكويت وقد كان من الحسن الحظ أنه تم اختيارنا للانضمام إليه.

وحول ما تحقق لها وغيرها من استفادة من البرنامج قالت كان البرنامج مليء بالخبرات التي حققت لنا أقصى استفادة بدءاً من طرح الأفكار والتأسيس القانوني وتصميم المنتجات ووصولاً إلى الأفكار الأكثر تعقيدا مثل تسريع النمو مشيرة أن المشاركين في النهاية تعلموا الكيفية على أيدي خبراء متمرسين الطرق الأساسية لتدشين شركة تكنولوجية ناشئة.

فيصل الغضوري - Kashcool

من جانبه قال فيصل الغضوري (مشروع Kashcool) ان البرنامج يؤكد اهتمام بنك بوبيان بالشباب وقدرته ورغبته على دعم مشاريع رواد الأعمال وتقديم جميع التسهيلات لنجاح المشاريع الريادية للشباب الكويتي والخليجي.

وأضاف نحن في كشكول في هذه المرحلة مهتمون بالتوسع في دول الخليج وجذب المستثمرين , وتعلمنا الكثير من الخبرات المتنوعة التي حرص بنك بوبيان على اختيار الأفضل منها.

ونوه إلى الاستفادة التي تحققت من خلال التعرف على أبرز النماذج والمشاريع الناجحة إقليمياً والاستفادة من خبراتها في مراحل النمو والتطور إلى جانب التعرف على الأمور القانونية التي تهم الشركات في مرحلة التأسيس والانطلاق.

هاشم الشخص - Looksie

من جانبه قال هاشم الشخص (مشروع Looksie) ان البرنامج كان رائعاً كونه الأول من نوعه على مستوى الكويت، فعلى مستوى ورش العمل والمحاضرات وبناء العلاقات، أحدث البرنامج فارقاً كبيراً خلال فترة زمنية قصيرة وساعدنا على مواجهة العديد من التحديات التي تواجهها الشركات الناشئة خاصة في إقليمنا.

وأضاف كان البرنامج شاملاً وساعدنا على إعادة التفكير في كل جانب من جوانب شركتنا الناشئة بدءاً من هيكلنا القانوني وحتى عملية التوظيف إلى جانب استراتيجية تسويقنا وحتى أسلوب تعاملنا مع الاستثمارات وطرح الأفكار بالإضافة إلى الكثير من الدروس المستفادة التي خرجنا بها، خاصة جميع المناقشات المثمرة بين الشركات الناشئة العشرة والمتحدثين الضيوف/المرشدين والقيادات العاملة في القطاعات.

زينة البدر - Bookr Co

من جانبها أعربت زينة البدر (مشروع Bookr) عن سعادتها واختيارها ضمن المشاريع المشاركة في البرنامج على مستوى الكويت والمنطقة مشيرة أنها شاركت في العديد من البرامج المختصة إلا أن مسرعة بوبيان تكتسب أهميتها كونها جاءت بعد إطلاق شركتها الامر الذي يمكن أن يسهم في تطوير أعمالها.

وأضافت شاركت في السابق في العديد من برامج تسريع الاعمال قبل إطلاق Bookr إلا إن تجربة برنامج بوبيان لتسريع الأعمال الآن بعد الاطلاق تعتبر تجربة مختلفة كلياً، حيث يمكنني الاستيعاب بصورة أكبر كما يمكنني تطبيق ذلك على أرض الواقع.

وأكدت البدر انها وبعد المحاضرات التي شاركت فيها قامت بالاجتماع بالمسؤولين في الشركة من أجل مناقشة ما تحصلت عليه من الخبراء في البرنامج معهم لاسيما وأن المنهج مناسباً وذي صلة مع وجود مشورة قابلة للتنفيذ ومعلومات.

وأعربت عن امتنانها لبوبيان نظراً لتنظيم هذا البرنامج وتقديم الدعم لنا مع الشكر الخاص لمسؤولي البنك الذين قاموا على تبنى هذا البرنامج.

فراس الدويش - PunchApp

وقال فراس الدويش (مشروع PunchApp) ان البرنامج تم تصميمه وتوجيهه بشكل بحيث كانت مواد التدريب فعّالة وشاملة للغاية، وكانت فرصة مناسبة لشركة ناشئة ممولة ذاتياً مثل Punch لطرحها على المستثمرين والبحث عن إضافة قيمة من خلال الشراكة مع بوبيان.

وأضاف لقد تعرفنا على البيئة الرقابية المحلية وكيفية هيكلة فريقنا التقني، كما تعرفنا على أهم المقاييس بالنسبة للشركات الناشئة وكيفية طرحها على المستثمرين.

فيصل المري - Enabill

من جانبه قال فيصل المري (مشروع Enabill) ان برنامج تسريع أعمال بوبيان نجح في سد الفجوة الموجودة في بيئة التكنولوجيا المالية في الكويت مقدراً جهود بنك بوبيان في إطلاق هذه المبادرة وفي دعم الشركات الناشئة المحلية.

وأضاف كشركة ناشئة، فإننا مهتمون دائماً بالتعلم المشترك بينما ننمو ونستعد لجولتنا الاستثمارية الثانية مثمنا مبادرة البنك في منحهم فرصة لقاء خبراء الأعمال ومناقشتهم والاستماع إلى تجاربهم.

عبدالله أبو زيد - Mnasati

من جانبه قال عبدالله أبو زيد – مشروع Manasti ان البرنامج هو أول تجربة لنا في الالتحاق ببرنامج في هذا المستوى، كما أنه من أوائل برامج تسريع الأعمال التقنية التي سمعنا بها في الكويت.

وأضاف كانت فرصة رائعة لحضور برنامج تم تنفيذه بشكلٍ جيد والذي أتى في وقت هام للغاية لدينا في Mnasati حيث إننا شركة متنامية وكنا نبحث عن رأس مال مشارك في الوقت الذي تم فيه الإعلان عن برنامج تسريع الأعمال من بنك بوبيان.

وأوضح أبو زيد أهم الأشياء التي اكتسبناها كشركة ناشئة كانت الفرصة في لقاء مرشدين ممتازين وشركات ناشئة رائعة والتعلم منهم، كما حصلنا على تغطية رائعة من العلاقات العامة بفضل وجود العديد من القنوات التي دعمتنا من بوبيان ومن القنوات الخاصة بالشركات الناشئة ذاتها.

وأضاف الأمر الأكثر إثارة هو الفرصة التي أتاحها لنا بنك بوبيان بطرح شركاتنا الناشئة على المستثمرين الإقليميين بما قد يساعد على تحقيق هدفنا بالتوسع والتعامل مع نمونا بأسلوب مستدام.

سعد أنصاري - XPENCE

من جانبه قال سعد أنصاري (مشروع XPENCE) أن أكثر ما أعجبنا في البرنامج كان الاهتمام الذي أولته الإدارة العليــا بالبنك إلى هذا البرنامج مع تواجد السيد عبدالله التويجري الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية وانضمامه وحضوره شخصياً في ورش العمل والمشاركة الفعّالة فيها مما يظهر مدى جدية البنك في التعاون مع الشركات الناشئة وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية في الكويت.

وأضاف لقد منحنا البرنامج فهماً أكبر للإطار الرقابي في دولة الكويت وساعدنا على تطوير استراتيجيتنا لدخول السوق في الكويت.

سيمون وينج - Edfundo

من جانبه أعرب سيمون وينج (مشروع Edfundo) عن اعتزازه باختياره ضمن المشاريع العشرة المشاركة قائلاً نحن فخورون للغاية باختيارنا من بين مجموعة كبيرة من المشاريع والشركات الناشئة للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال.

وأضاف كانت جودة المحتوى وخبرة المتحدثين على أعلى مستوى وقد تعلمنا الكثير منهم خاصة ما يتعلق بالجوانب القانونية لإنشاء الشركات في المنطقة وبناء فريق تقني ناجح.

وأكد وينج انه من الرائع أن يتصدى بنك بوبيان لهذه النوعية من البرامج وأن يقوم بدعم الشركات الناشئة المبتكرة ونتيجةً لذلك، أصبح لدينا فرصاً محتملة لشركة Edfundo في دولة الكويت ودول أخرى.

وأضاف أن ابرز ما يميز برنامج بوبيان انه يتعدى دعم الشركات المحلية حيث يصل إلى دعم الشركات والمشاريع والمبادرات خارج الكويت والتي تنتشر في دول المنطقة.

صالح بليلة - MoneyLoop

من جانبه قال صالح بليلة (مشروع MoneyLoop) ان الشركة تعتبر شركة سعودية ناشئة تقدم خدمة إدارة الجمعيات الإدخارية في السعودية وتطمح بالتوسع بتقديم خدماتها الادخارية للسوق الكويتي.

وأضاف كانت لنا فرصة الالتحاق بمسرعة بنك بوبيان التي تعتبر بمثابة نقطة انطلاق هامة لاسيما وانها مكنتنا من التعرف على أهم النقاط المتعلقة بممارسة نشاط تجاري وتم التعرف على اهم متطلبات بنك الكويت المركزي مشيراً إلى ان مسرعة بنك بوبيان كانت محفز وداعماً كبيراً لرواد الاعمال في الخليج بالتوجه ببدء نشاطاتهم التجارية في السوق الكويتي.

مسرعة بوبيان

يذكر أن بنك بوبيان قد أعلن مؤخراً عن بدء مرحلة البرنامج التدريبي للمشاريع والشركات المؤهلة لاستكمال مشاركتها في برنامج بوبيان لتسريع الأعمال بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي حيث تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادراً تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في دولة الكويت.

ويهدف البرنامج إلى ترسيخ استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في دولة الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.

وخلال مرحلة التدريب خضع المؤهلون إلى برنامج تدريبي مكثف ومبتكر يساعدهم في إطلاق أفكارهم وتسريع تطبيقها، وهو ما يعزز دور بنك بوبيان في دعم الشركات الناشئة، خاصة تلك التي تمتلك مبادرات مميزة ومشاريع يمكن أن تحقق نجاحاً كبيراً وفائدة لمختلف قطاعات المجتمع انطلاقاً من مسؤولية البنك الاجتماعية.

وتم اختيار المبادرات الشبابية العشرة المنضمة للبرنامج والتي كانت مشروطة بتضمنها للجانب التكنولوجي، تمت على أساس التنوع في المجالات والتي شملت التعليم الرقمي والتكنولوجيا المالية والتجارة الرقمية بالإضافة إلى معيار موقع تواجد المشروع والتي ضمت مشاركات من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وحسب استراتيجية البنك فانه سيعمل على تطوير خطة العمل الخاصة بالشركات الناشئة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في خدماتها، فضلاً على تقديم العديد من ورش العمل وإقامة الفعاليات التي تسمح لأصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق المحلي والخليجي بهدف عرض مشاريعهم. إلى جانب دعم هذه الشركات في انجاح جهود التسويق والحسابات والإدارة المالية الخاصة بها بما يعزز ريادة الأعمال ضمن القطاع التكنولوجي الواعد.

أهم المشاريع ضمت المشاريع التي شملها البرنامج في مجال التكنولوجيا المالية Enabill من دولة الكويت، وكل من XPENCE وEdfundo من دولة الإمارات العربية المتحدة بالاضافة إلى Money Loop من المملكة العربية السعودية.أما في مجال التعليم الرقمي تم اختيار Kashkool Educational من دولة الكويت. وفي مجال التجارة الرقمية وغيرها من المجالات التكنولوجية المشاركة في البرنامج شملت كل من Tdalal وBookr Co. وPunch App وMnasati وLooksie من دولة الكويت. نمو الشركات الناشئة وتوسعها في ديسمبر الماضي وقَّع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لاطلاق برنامج ( مُسرعة بنك بوبيان ) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة شكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئه ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت. فنتك هايف يُعتبر (فنتك هايف) التابع لمركز دبي المالي العالمي أول وأكبر مُسرعة للتكنولوجيا في اقليم الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA) والذي يدعم الشركات الناشئة ويُسرع نموها من خلال إطلاق وإدارة العديد من الدفعات مما أسهم في تسريع العديد من أفضل الشركات الناشئة في المنطقة. هيكلة بعض إدارات البنك وأنشطته قام بنك بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلاً أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الابتكار والإبداع INNOVATION CENTER.