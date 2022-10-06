إلهام الفضالة: «نفس الحنين» غزير بالموضوعات الاجتماعية

الخميس Al wanees

كشفت الفنانة إلهام الفضالة عن ملامح الخط الدرامي لمسلسلها الجديد (نفس الحنين)، المقرر عرضه قريباً.

وقالت الفضالة خلال لقاء لها عبر أحد البرامج إن الفكرة العامة للعمل تدور حول أربع صديقات من أيام الدراسة، فرَّقهن الزمن، لكن تأتي صدفة تجمعهن مرة أخرى، لافتة إلى أنه خلال أحداث المسلسل سنجد أن كل واحدة منهن لديها مشكلة في حياتها، لكن كل ذلك سيكون في إطار اجتماعي درامي تتخلله أحداث كوميدية غزيرة بالموضوعات الاجتماعية ذات البعد الإنساني.

ومن خلال المسلسل، ستظهر الفضالة بشخصية بثينة، حيث لديها عمل في الماضي بمكان ما سوف تعود له وتعيش فيه كل الذكريات القديمة، ويتبين سبب هذا الحنين من خلال عرض أولى حلقات المسلسل.

نفس الحنين يضم عدداً من الفنانين، على رأسهم: إلهام الفضالة، ومرام البلوشي، وأميرة محمد، والعمل تأليف الكاتب محمد النشمي. وإخراج خالد راضي الفضلي.

جدير بالذكر، أن الفضالة شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أمينة حاف2، وجاء هذا الجزء مدعوماً برصيد الجزء السابق، الذي حقق نجاحاً بتفاعل الجمهور مع الصراع الذي عاشته إلهام (أمينة)، في ظل خلافها مع طليقها الذي أخفى عنها مبلغاً كبيراً من المال وسط المشكلات مع باقي زوجاته. وضم أمينة حاف2 كلاً من إلهام الفضالة، وشهاب جوهر، وطيف، وفهد باسم، وبدرية طلبة، وصمود المؤمن، وشهد سلمان، وريم النجم، وشوق الهادي، وطلال باسم، وجود عزيز، وفي الشرقاوي، وخالد العجيرب، كتابة علي الدوحان، وإخراج محمد الطوالة.

