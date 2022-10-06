إطلاق برنامج «سعودي آيدول»

الخميس Al wanees

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، البرنامج السعودي الأول من نوعه «سعودي آيدول»، وذلك في إطار شراكة جديدة بين الهيئة العامة للترفيه ومجموعة MBC امتداداً لشراكات سابقة بين الطرفين هدفها دعم المواهب السعودية بمختلف المجالات.

وسيتم بث البرنامج على قنوات MBC1 على مرحلتين، الأولى بدءاً من منتصف ديسمبر المقبل، وهي مرحلة التجارب، تليها مرحلة العروض المباشرة التي ستبدأ في 11 يناير 2023.

وشكلت تغريدة تركي آل الشيخ «شرارة التشويق» عبر تويتر، حيث دارت «نقاشات حامية» بينه وبين أعضاء لجنة التحكيم المختارة لبرنامج «سعودي آيدول»، والتي تضم الفنان السعودي أصيل أبو بكر والفنانة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة والفنان العراقي ماجد المهندس.

ويبدو أن الأجواء التنافسية والعفوية بين أحلام وأصالة، ستكون حاضرة بقوة لجنة تحكيم «سعودي آيدول»، حيث دارت نقاشات طريفة بين الفنانتين رداً على تغريدة تركي آل الشيخ التي يعلن فيها عن انطلاق البرنامج.

وكتبت أحلام «أصالة استعدي للحرب العالمية الثالثة لترد عليها الأخيرة بالقول: «حلومة لا تخليني أفقد أعصابي وأنا عصبية، بدنا نستمتع بصحبتنا اللي رجعت من كم يوم وقلنا عقلنا وكبرنا شوي».

بدوره، رفع حساب MBC منسوب التشويق على تويتر ناشراً تغريدة يعلن فيها فتح باب التسجيل في برنامج «سعودي آيدول»، وجاء فيها: «صوتك جميل وترغب في الغناء؟ تحب المنافسة ودخول عالم الأضواء والشهرة؟ شارك في أضخم برنامج غنائي. لا تفوتك الفرصة سجّل الآن». وكانت هذه المجموعة حققت نجاحاً كبيراً بإطلاق برنامج «عراق آيدول» وهو النسخة العراقية من البرنامج العالمي، مع لجنة التحكيم حاتم العراقي ورحمة رياض وسيف نبيل.

