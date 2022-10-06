ماغي بوغصن كشفت بعض تفاصيل «للموت 3»

كشفت الممثلة ماغي بوغصن بعض تفاصيل الجزء الثالث من مسلسل للموت مؤكدة أنه اقوى من الجزء الثاني ومختلف عن الجزأين.
واكدت انه ليس امتدادًا للقصة، كاشفة عن دخول شخصيات جديدة وقصة جديدة، ليرى المشاهد تطورات الشخصيات بعد مرور بضعة اعوام.
واشارت ماغي، في لقاء لها ضمن احد البرامج ان طبيعة شخصيّتَي سحر وريم لا تستسلمان للحياة بسهولة وعندما تقرران حل ومشكلاتهما التي تُفرض عليهما بشكل مفاجئ، تأخذهما الظروف الى اماكن مختلفة.
كما اعترفت الممثلة اللبنانية انها لا تجيد الغوص، وبسبب اعجابها بالفكرة التي وضعها المخرج ارادت ان لا يتم تغييرها فتعلمت السباحة تحت الماء في حوض السباحة بيوم واحد وصورت المشهد للاعلان الدعائي للمسلسل، لافتة إلى انه اثناء تصوير المشهد كان موج البحر عاليًا جدًا.
وأكدت ماغي ان حماسها وشغفها بالتمثيل يعتبران حافزًا مهمًا لها لأخذها الى أماكن متطرفة جدًا. .
وردًا على سؤال: هل ستعيش سحر قصة حب جديدة في هذا الموسم بعد موت حب حياتها امير (بديع أبو شقرا) في الجزء الثاني؟ قالت ماغي ممكن، رافضة الغوص بالتفاصيل.
ولفتت أن أمير لم يمت بخيالها فهو لا يزال ينتبه عليها وتتحدث إليه ويحرسها وتحبه وستراه بخيالها.
وكم ستفتقد باسم مغنية في هذا الموسم؟ ردّت ماغي بشكل حاسم ممكن ما استفئدلو او الجمهور ما يستفئدلو، حيث تركت بجوابها الشك والتساؤلات حول عودة عمر بالموسم الثالث.