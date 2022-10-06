كارول سماحة نجمة «مهرجان الأغنية العربية» في مصر

الخميس Al wanees

بعد النجاحات الاستثنائية التي حققتها منذ بداية 2022، تستكمل النجمة اللبنانية كارول سماحة نشاطها الفني لهذا العام وتستعد لإحياء حفل غنائي كبير ضمن الدورة 31 من مهرجان الموسيقى العربية، والتي ستقام فعالياتها في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر.

وستلتقي كارول سماحة جمهورها المصري يوم الأربعاء 26 أكتوبر المقبل في أمسية استثنائية على مسرح دار الأوبرا، تقدّم خلالها مجموعة من أجمل الأغنيات التي تألقت بها طوال مشوارها الفني، وتشاركها في الحفل الاوركسترا السيموفونية بقيادة المايسترو ناير ناجي.

وأعلنت كارول سماحة عن الحفل من خلال صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت بوستر الأمسية المنتظرة وعلّقت قائلة: متشوقة جدا للقائكم في مهرجان الأغنية العربية بدار الأوبرا المصرية ليلة الأربعاء 26 أكتوبر في ليلة استثنائية ومميزة.

