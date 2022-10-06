سمية الخشاب على «تويتر».. «شكل تاني»

الخميس Al wanees

بدأت علاقة الفنانة سمية الخشاب، بطلاب الثانوية العامة، بنشرها مجموعة من التدوينات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، والتي قدمت خلالها، وبأسلوب ساخر، نصائح لطلاب الثانوية العامة سمية التي أكدت أنها تحاول من خلال تدويناتها دعم الطلاب، قالت: بحب أهزر مع الطلاب وأوجه لهم نصائح عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مناشدة الطلاب بالسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم. كما أكدت أن الفنان عبارة عن قدوة لجيل كامل، لأنه يقوم بتقديم رسالة للمجتمع. وعبَّرت الخشاب عن حالة الحب والبهجة، التي عبر عنها طلاب الثانوية العامة لعام 2022 بعد انتهائهم من امتحان اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية، بسبب محاولاتها لتقديم كل الدعم والمساعدة لهم خلال المراجعات النهائية للمناهج عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، إذ اتجه عدد كبير من الطلاب لكتابة تعليقات لشكرها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

