محمود البزاوي: المصريون يصنعون التاريخ من خلال السينما

الخميس Al wanees

مطلعش إخوان يا مكاوي، جملة بسيطة في حوار طويل غير أن صاحبها استطاع بموهبته المتفردة التي يمتلكها، وخبرته في اختيار الأدوار، استطاع أن يصنع منها تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، فالجملة التي جاءت في سياق إحدى حلقات مسلسل الاختيار 3 الذي عُرض في رمضان الماضي، كان يمكن أن تمر مرور الكرام دون أن يلتفت إليها أحد، غير أن صاحبها الفنان محمود البزاوي، هو الذي منحها شهادة ميلاد.

البزاوي الذي ظهر في 3 أعمال درامية في موسم رمضان 2022، الصدفة لعبت دورًا في أن تعرض الأعمال الثلاثة (الاختيار، العائدون، وجزيرة غمام) في توقيت واحد، غير أنه استطاع أن ينجو من فخ التكرار، وجاءت الأعمال الثلاثة لتؤكد موهبته وخبرته التي صقلها عبر سنوات طويلة من الإبداع.

وعن مشاركاته الثلاث، قال البزاوي: العائدون والاختيار عملان للتاريخ ويمكن القول أنهما وجهان لعملة واحدة، أما مسلسل جزيرة غمام، فأذكر أنه عندما عرض عليَّ الدور رحبت جدًا قبل قراءة السيناريو والتعرف على طبيعة الشخصية المطلوب أن أقدمها، وكنت على استعداد للمشاركة في العمل بـمشهد واحد، لأني كانت لديّ رغبة في التعرف على ما سيقدمه المؤلف عبد الرحيم كمال.

وفيما يتعلق بـالاختيار، قال البزاوي: عندما عرض علي الدور في المسلسل قالوا لي إني سأكون ضيف شرف، فما كان إلا أن قلت لهم أنا زهقت من أدوار ضيف الشرف، أريد أن أمثل بجد، فطلبوا مني قراءة السيناريو، وبعدما قرأت حوالي 9 حلقات وقعت في غرام الشخصية، ووجدتني أمام دور لموظف هو أقرب ما يكون كما يقولون في مصر حزب الكنبة، وأعجبت بالدور وكان حوالي 14 مشهداً فقط، وأثناء التصوير بدأت مساحة الدور تتسع، وشخصيتي في هذا المسلسل في شبه من الصدام مع ابني أكرم، هو حالة الخوف والقلق الأبوي المشروع، فكرة الخوف من القادم والمجهول وقت الثورة.

وتابع: حينما شاهدت الممثل الشاب أمير المصري قلت له أنت فيك من أكرم ابني اسمح لي أعاملك زي ما بعامله، والممتع في دوري هو أنني كنت أمثل دور لمواطن عادي بسيط جدا، وذهبت للمخرج بيتر ميمي والمؤلف هاني سرحان وسألت كلايهما هل الرجل سيأخد موقفاً في النهاية أم لا؟ وبالفعل تحرك هذا الرجل وصدق رهاني عليه، وكان له موقف مختلف وهنا كانت المفاجأة، لا أنكر أنني أحببت الدور وأخلصت له جدا، كما أن الأحداث الوثائقية الدرامية كانت مهمة جدا.

البزاوي أوضح أن جملة مطلعش إخوان يا مكاوي، التي لاقت ردود فعل واسعة فور عرضها في البرومو الخاص بالمسلسل، حدث في وقت غريب، فيوم التصوير كان شاقاً جدًا، وقبل أن أنتهي من تصوير المشهد وجدت المخرج ميمي يقول لي في جملة ناقصة في الحوار، وقلت له أنا انتهيت، قال ليالجملة ستكون موجودة في برومو المسلسل، وبالفعل أخذها في الإعلان التشويقي للمسلسل وبعد ذلك لاقت رواجا كبيرا.

وأكمل: من وجهه نظري هاني سرحان وبيتر ميمي صنعا فورمات جديدة للدراما المصرية، لذا اعتبر مسلسل الاختيار يشبه جريدة مصر السينما التي كنا نذهب لدار العرض نشاهدها نهاية آخر أسبوع، حيث استطاعوا بجدارة ربط الدراما التلفزيونية بالتوثيق، حيث إنهما قررا تقديم عمل متداخل مع الواقع، والمصريون صناع هذا التاريخ يكتبونه في جريدة مصر السينمائية، أو يكتبونه في مسلسل الاختيار أو نرصده في حلقة التي كان تحذف علامة استفهام من علامات الكثيرة في فترة حكم الإخوان لمصر، كما أنه من وجهه نظري تلك التسريبات دعمت الدراما الحقيقة التي ننتظرها، أصبحت الحقيقة على عينك يا تاجر كما يقولون في الأمثال.

وحول رؤيته لأداء الفنان ياسر جلال، وتجسيده شخصية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضمن أحداث الاختيار 3، قال البزاوي: حينما ترى ياسر جلال يجب أن تصدق روح الشخصية التي كان يؤديها بإخلاص شديد، فـياسر لديه الروح والمصداقية وصمته الشديد كان يشبه صمت الرئيس، فالروح قريبة جدا بينهما، كشخص يتحدث كثيرا في صمت، وهذه ميزة من مميزات الرئيس السيسي أيضا.

وفيما يتعلق بمشاركته في مسلسل العائدون، ذكر البزاوي، أنه هناك جزء أكشن وآخر للتوثيق، فهي تجربة مختلفة جدا وإن كنت أعتبرها الوجه الآخر من مسلسل الاختيار وأعجبني تغيير أمير كرارة، أما فيما يخص دوري كنت مندهشاً من نفسي، إن جاز التعبير، وصدقت الشخص الذي قدمته في هذا المسلسل، ومعظم مشاهدي مع ميدو عادل، واستمتعت بها، وأستطيع أن أقول أني تعلمت منه، رغم أنني لا أتعلم من شخص أكبر مني، فأنا أتعلم من الفنانين صغار السن مثل أحمد داش، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وسألت نفسي كيف يكون ممثلاً بهذه الحلاوة وأقصد ميدو عادل.

أما جزيرة غمام، فقال البزاوي عن مشاركته في المسلسل: دائما لدي رغبة أن أرى ما يقدمه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال للدراما التلفزيونية، لأنه لديه خصوصية غير موجودة عند أي كاتب آخر، والكتابة الملحمية يستطيع كمال أن يصيغها بعبقرية ويسر، بمعنى أن لا يستطيع أي كاتب درامي أن يتحدث عن واقع سحري مثلما يكتبكمال، كما أن الشخصيات التي في هذا العالم من الممكن أن تسقط عليها ما تريد، كل الشخصيات بها رموز وعلامات استفهام سهلة وهذا ما جعل هذا العمل ملحمياً إن جاز التعبير وبه قدر عال من الصوفية، والعمل فيه ثراء غريب جدا، وعبد الرحيم كمال ككاتب استطاع أن يفعل ذلك بكل سهولة و يسر كما قلت.

وأضاف: عندما عرض علي المنتج الفني لمسلسل جزيرة غمام شخصية البطلان التي قدمتها في المسلسل، قلت له موافق لو هطلع في مشهد، لكني فوجئت أن الدور لطيف جدا، وأتقنت الدور وصدقت الشخصية على الورق ولم أبذل فيها مجهودا، فهو كشخص مغلوب على أمره.

أما عن أصعب مشاهده في المسلسل قال البزاوي: مشهد غرق الابن سهل ممتنع في كواليسه بصراحة وكانت لحظة صادمة لـالبطلان لأنه دفع الثمن غاليا كما يقولون.

وحول اختيار الفنان أحمد أمين، لتجسيد دور الشيخ عرفات في جزيرة غمام، أوضح أن أمين بالنسبة للجمهور وجه طازج، تستطيع أن تعطيه مسؤولية وأنت كلك ثقة في قدرته على أداء الدور بكل عبقرية وأحدث دوره ضجة كبيره خاصةً أن أمين البعض يصنفه كممثل كوميدي، وبالنسبة للفنان طارق لطفي، فيمكن القول أنه قدم الشر (زي الكتاب ما بيقول)، ومي عز الدين ممثلة ذكية جدا، على الرغم من نجوميتها الكبيرة وأدوارها لكنها أحبت الدور فأحبها الدور، أنا سألتها عن سر قبولها لهذا الدور فقالت لي: (أحببت هذه الحالة وكنت سأقبل الدور حتى ولو كان عشرة مشاهد).

