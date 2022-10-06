منة عرفة لمحمود المهدي: لا تتحدَّث عن علاقتنا مرة أخرى أنت تدمِّر نفسيّتي

الخميس Al wanees

فصل جديدة شهدته أزمة الفنانة منة عرفة وطليقها الفنان محمود المهدي، وذلك بعد أن ردت علي تصريحاته الأخيرة بشأن استغلالها له هي وعائلتها، وقت الارتباط بينهما.

وقال مهدي في تصريحات إعلامية: أكثر حاجة أوجعتني من منة هو اتهامي بالخيانة، وهو ما لم يحدث إطلاقا، ولو حدثت خيانة فهي من منة، لأنه حينما حدثت أزمة مع نقابة المهن التمثيلية، أهلها قالوا أني أعطلها عن شغلها وأنه لن يقوم أي مخرج أو شركة إنتاج بطلبها في عمل كونها زوجتي.

وتابع: منة دمرتني هي وأهلها وتم استغلالي أسوأ استغلال، واتمنى أن يخرج أحد من أهلها ويكذبني، فأنا لديّ إثباتات على كل كلمة قلتها، وأتحدى أحداً من أهلها إن يقول محمود المهدي كان خائناً.

واستكمل: الانفصال حدث بسبب الاستغلال، وكنت صريحاً معها من البداية، وهي كانت تحملني فوق طاقتي، لدرجة أننا في أول الزواج كنت سوف أنشئ لها مشروع تجميل، بعدما توقف عملها، واضطررت لبيع سيارتي، وأعطيتها ثمنها من أجل ذلك، وحينما حصلت على النقود بعدها بيومين تم الطلاق، ولم يتم بالود بالعكس تم بالغلط، أنا طالع من الزيجة بقول حسبي الله ونعم الوكيل.

واختتم: أنا لست ملزما بالصرف على 7 أشخاص من أهل منة عرفة، فكنت أصرف على أسرتها خاصة والدتها، وما فعلته فيّ صعب ولا يمكن تحمله، وهي خصيمتي يوم القيامة، ومن الصعب أن أرجع لمنة مرة أخرى، لأنها دمرت حياتي.

وأكد مهدي أن طليقته منة عرفة كانت على علم بزواجه الأول من قبل ارتباطهما، وأن ارتباطه بها كان سببًا في انفصاله عن زوجته الأولى.

لتخرج منة لترد على تصريحات المهدي التي شعرت بأنها تأذيها في مستقبلها المهني وأنها أخذت أكثر من حجمها.

وقالت منة: الفيديو المتداول ويضم تصريحات لها عن الخيانة قديم، وما تم تداوله على لساني غير حقيقي، وتم نقل تصريحاتي بشكل خاطئ.

ووجهت رسالة لطليقها، قائلة: تصريحاتك للصحافة وظهورك في التلفزيون يسبب لي أذى كبيراً، وبطلب منك ألا تتحدث مرة أخرى عني، لأن ما يحدث الآن وكل مرة تتكلم فيها عن طلاقنا وعلاقتنا يدمر لي نفسيتي. وكانت علاقة منة ومحمود المهدي حديث الجميع خلال الفترة الماضية، خاصة بعد طلاقهما أكثر من مرة، وهو ما جعلهما مادة خصبة للنميمة في الوسط الفني.

