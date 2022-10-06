لطيفة تسجّل أغنية للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2022

الخميس Al wanees

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انتهت الفنانة التونسية لطيفة مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة إهداء منها للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم بقطر 2022 وهي تونس والمغرب والسعودية وقطر، وتستعد لطرحها قبل بدء كأس العالم بأيام، إذ قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في دبي خلال الأيام الماضية، واستغرق تصوير الأغنية ثلاثة أيام متواصلة.

كما تحيي النجمة التونسية اليوم حفلا ضخما على المسرح الأحمر بجامعة الأميرة نورة بالرياض، ويحمل الحفل عنوان الليلة التونسية، ويشاركها الحقل النجم صابر الرباعي والفنانة ألفت بن رمضان، ونفذت تذاكر الحفل منذ عدة أيام بسبب الإقبال الكبير من الجمهور على حضور الحفلة.

وتقدم لطيفة مجموعة من أجمل أغنياتها، وأبرزها أغاني ألبومها الأخير لطيفة 2022 ومنها هنعيشها مره واحدة وطار طار وحبيبو وأعطني دم وأحسن أحسن، خاصة أن الألبوم حقق نجاحاً كبيراً وتجاوزت نسبة مشاهدته عبر المنصات المختلفة 50 مليون مشاهدة واستماع، كما حصلت عنه على جائزة أفضل مطربة في أفريقيا، إذ تنوعت أغاني الميني ألبوم بين اللهجات المختلفة منها المصرية والعراقية والتونسية.

الجدير بالذكر أن لطيفة أحيت مؤخرا حفل ملتقى أولادنا بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدمت أغنية مع مجموعة من ذوي الهمم، ولاقت الحفلة نجاحاً كبيراً.

