المؤامرة فشلت.. هيّا بنا إلى قطر

الخميس Al wanees

ابتكرت وسائل اعلام الغرب مبررات متنوعة لانتقاد الدول المستضيفة لنهائيات المونديال من خارج العالم الغربي، فقد هاجمت سابقا قرار استضافة كوريا الجنوبية واليابان 2002، وكذلك فعلت مع جنوب أفريقيا 2010 ثم مع البرازيل 2014 وركزت هجومها على روسيا 2018 وهي منذ سنوات توجه أسهمها السامة نحو قطر 2022.

ومنذ منحت كوريا الجنوبية واليابان نهاية مايو 1996 حق استضافة نهائيات كأس العلم 2002، انبرت الصحف الغربية لاظهار مساوئ استضافة الدولتين الواقعتين في شرق آسيا، فقد حذرت تلك الصحف من عزوف الجماهير عن حضور المباريات بسبب اقامة المباريات في دولتين لأنها حالة تحدث لاول مرة في تاريخ البطولة واشارت الى فشل محتمل من تلك الخطوة، ثم جربت لبعض الوقت اثارة المخاوف من الطقس الرطب صيف 2002 وأثره على اللاعبين وكذلك تحدثت عن اقامة بعض المباريات في الصباح الباكر بتوقيت أوروبا وأميركا الجنوبية وأثره السلبي على المعلنين وسوق الاعلان. وتعرضت جنوب افريقيا لنقد متواصل استمر حتى يوم الافتتاح، وركز النقد على مجازفة «فيفا» في منح البلد الأفريقي حق الاستضافة وهو يعاني من مشاكل أمنية، فهو يعتبر من البلدان التي ترتفع فيها نسبة الجريمة، وسيتسبب هذ الامر في تراجع الحضور الجماهيري وستتأثر اللعبة الشعبية بذلك الجانب، كما تطرق الاعلام الغربي الى تأخر جنوب افريقيا في الوفاء بالتزاماتها في الوقت المحدد فيما يخص بناء الملاعب وشبكة الطرق التي وعدت بها مجتمع كرة القدم، وكانت الصحف الغربية تعرض دائما اضرابات العمال وتوقف العمل للضغط على رئيس «فيفا» حينذاك جوزيف بلاتر، وتعود لنشر اخبار الجريمة في جنوب أفريقيا مع اقتراب موعد الافتتاح لدعم رأيها بشأن عدم استطاعة البلد الافريقي تنظيم مونديال ناجح.

ولم تدخل البرازيل حيز الاستثناء رغم أنها منجم مواهب كرة القدم وصاحبة النجوم الخمسة الذهبية، وتلقت نقد الغرب المعهود، وتمحور هذه المرة حول تأخير العمل في ملاعب مونديال 2014، وتأجيل موعد تسليم المنشآت من وقت الى آخر، وتطرق ايضا الى أحوال الشعب والصعوبات التي يواجهها، وبدا أن صحف الغرب اثار مشاعرها معاناة الفئات المسحوقة في البرازيل، لكن التعاطف كان يهدف الى انتقاد قرار منح بلد حق الاستضافة وهو يعاني من تردي خدماته الاساسية وكشفت في تغطياتها الاعلامية وتقاريرها عن المبالغ الطائلة المدفوعة لانشاء الملاعب واحصائيات اخرى تتعلق بالبطالة ونقص البنى التحتية الضرورية.

أما روسيا عندما نظمت مونديال 2018 فهي المكروهة التي «جابت بنت»، فهي المستهدفة دوما من الغرب، وتضاعفت الكراهية نحوها فور الكشف عن استضافتها النهائيات، وتوالى عليها الهجوم الغربي الاعلامي حيث طعن بظفرها بالاستضافة وشكك بعملية التصويت في الاتحاد الدولي للعبة وهاجمت بلاتر وادارته بضراوة ووجهت اتهامات بالفساد في تقييم الدول التي تقدمت للاستضافة منذ ديسمبر 2010. ثم انتقل الهجوم من ملف الاستضافة الى قضية المنشطات التي تورط فيها لاعبون روس في رياضات مختلفة، وكثفت تلك الوسائل جهودها للتقليل من مكانة روسيا مع اقتراب افتتاح المونديال وبلغ ذروته قبل اشهر من انطلاقه وتحول النقد الى مشجعي روسيا، وادعى الغرب ان الجماهير معرضة للتهديد في المدن الروسية بسبب عدائية الشخصية الروسية واتسامها بالعنصرية، وواجه الشعب الروسي اختباراً عسيراً خلال تنظيم بلاده المونديال بسبب تهم العنصرية والعدائية للآخرين وكان عليه اثبات عكس ذلك، كما تطرقت الصحف الغربية الى تأخر حكومة موسكو في اصدار التأشيرات لدخول روسيا فضلا عن البحث في جوانب القصور في التنظيم مثل عدم انتهاء الاعمال في الملاعب في المواعيد المحددة مسبقا.

وتخطت كوريا الجنوبية واليابان وجنوب أفريقيا والبرازيل وروسيا الاختبار العالمي بنجاح واختتمت تلك النهائيات ولم يتحقق أمر مما سلط عليه الاعلام الغربي الضوء وأثار مخاوف المتابعين، بل حظيت تلك النسخ بالاعجاب ولم يهدد الطقس مونديال شرق آسيا، بينما لم تقع جرائم تعكر صفو النهائيات في جنوب أفريقيا كما ادعى الغرب، وأوفت البرازيل بتعهداتها بإقامة مونديال ناجح، وبقت المنشطات مشكلة في أدمغة عناصر الاعلام الغربي ولم تظهر مجددا على سطح الاعلام بعد مونديال 2018 فيما ظهر الشعب الروسي لطيفا مضيافا للاخرين، لذا فإن قطر تدرك قبل اقامة النهائيات أن الهجمة الاعلامية عليها أمر شائع لدى الغرب، فهناك فئة من البشر اعتادت على أن تلصق النجاح بعملها لوحدها، وتقدم نفسها على أنها الجانب الملائكي على الكوكب فيما يرتكب الآخرون الاخطاء، ويفشلون دائما في تنفيذ خططهم ويعجزون عن الوفاء بتعهداتهم ولا يراعون الجوانب الانسانية، هي فئة تنفذ تكتيك شيطنة الآخر بنعومة فائقة لدرجة ينسى معها المرء حقائق حروبها واعداد ضحاياها، ببساطة هي فئة ترى في الكيان الصهيوني بلداً مغلوباً على أمره مع كل جريمة يرتكبها بحق البشر.

وسيكون الوضع مريبا لو أن الغرب لم يهاجم قطر لانها خطفت التنظيم بجدارة من المنافسين وأوفت بالتزاماتها مبكرا واختبرت جهوزيتها، ولم تترك للاعلام الغربي مجالا لينتقص من عملها، الا أنه بحث طويلا عن ثغرات ليقدم عبرها نقده فتربص للدولة الاسيوية العربية الخليجية منتظرا زلة تنظيمية فلم يجد طريقا إليها، ليتجه الى سجل حقوق الانسان والعمال المهاجرين، ولعل ما أثاره الاتحاد الدنماركي بشأن ارتداء لاعبي المنتخب الدنمارك قمصاناً باهتة، ونية قائد منتخب إنكلترا هاري كين ارتداء شارة تحمل شعار «الشواذ» خلال كأس العالم يشير إلى قيمة الحملة الاعلامية المتدنية ضد قطر، فقد هبط مستواها عن الحملات السابقة ضد الدول المنظمة، اخلاقيا على الاقل، فمن يقبل مثلا بالشذوذ سوى تلك الحركات المنبوذة التي دخلت عالم الساحرة المستديرة بشكل مريب وفرضت نفوذها على مراكز القرار في بعض اتحادات اللعبة، حتى اصبح الدفاع عن الشذوذ سمة اللعبة الشعبية الاولى في الاعوام الاخيرة مع صمت يثير الحيرة من الجهات التي تتبنى الاخلاق.

ولا شك أن عنواناً مثل حقوق الانسان مغرٍ ويثير التعاطف لكن عندما يكيل الغرب بمكيالين فلن يصبح للعنوان قيمة، فهذه الحقوق الفلسطينية منتهكة دون صوت يساندها من المدافعين عن حقوق الانسان كما أن الغرب ذاته مليء بأحداث يندى لها الجبين انسانيا تتعلق بقمع السود والمتظاهرين، ومن المعيب نهي الآخرين عن فعل والاتيان بمثله علما بأن العمال في قطر تحت المجهر منذ استقدمتهم لبناء المنشآت، وطبقت كل التعليمات بشأن حفظ حقوق العمال بالتنسيق مع المنظمات الدولية ووفق ترتيبات متفق عليها، مع تأكيد قطر في كل مرة على مبالغة وسائل الاعلام في اعداد الضحايا اثناء بناء المنشآت.

ومع اقتراب افتتاح المونديال ركز الاعلام الغربي على قطر، وضغطت بعض الاتحادات في اوروبا عليها، وهذا أمر مألوف ومتوقع غير أنها تناست جهود قطر في سنوات الاعداد، وبدا الامر كأنه تصيداً للاخطاء فقط وذهولاً من تحقيق حلم كان قبل سنوات مستحيلا رابعا، ويحكي واقع التجربة عن نجاحات قطرية في مناسبات رياضية تصدت لها بجدارة، وربما أثار فرض قطر نفسها على المجتمع الرياضي العالمي بنجاحاتها المتوالية حفيظة الغرب الذي يرى النجاح متعلق به دون الآخرين.

وأضحت قطر كوكباً صغيراً للرياضة لا يضاهيه بلد في الكرة الارضيّة في تنظيم المناسبات الرياضية منذ ان تصدت لتنظيم آسياد 2006، وهي المناسبة الأوسع في القارة الاكبر في العالم، وبدأت تبهر الآخرين ببطولات مختلفة قارية وعالمية حتى تقدمت الدول في تنظيم البطولات خلال جائحة «كوفيد -19» باجراءات مدروسة وخطوات مثيرة للاعجاب لتمنح الجمهور الرياضي وعشاق كرة القدم الامل في متابعة لعبتهم المفضلة في أحلك ظروف الكرة الارضية عندما نظمت دوري أبطال آسيا وكأس العالم للاندية وكأس العرب في فترة كورونا الحرجة.

وربما توقع الاعلام الغربي أن تتراجع قطر عن خططها بسبب الجائحة أو تتوقف اعمال البناء في الملاعب لاسيما أن الجائحة جاءت في وقت حرج وقبل عامين من المونديال، لكن بلدا يضع حسابا لكل الظروف، فوت الفرصة على المتصيدين ونفذ خططه بكفاءة، واعلن عن جهوزيته للمونديال قبل أشهر، لذا سيضطر الاعلام الغربي في نوفمبر المقبل الى القول «هيا بنا الى قطر».

