قبل النهاية

آراء

هل هي ما قبل نهاية الكون الجميل تلك التي حملتها تهديدات بوتن لـ«الغرب» ردًا على «كل شيء»؟ هل القنابل ما قبل النووية التي ارتأت روسيا التلويح بها هي نهاية المطاف حماية لـ200 مليون ضحية بشرية خلال نصف الساعة الأولى لو نشبت حرب نووية؟

هل ما يسمى بالقنبلة «الكهرومغناطيسية» سوف يتوقف أثرها التجريبي على شل الحركة فقط تحت الموقع الذي ستتعرض سماؤه لمثل هذا الهجوم التكتيكي اللعين؟

ماذا سيكون الرد الغربي على الهجمة الفضائية الروسية لو أن الرجل الحديدي في موسكو أكمل مغامرته العسكرية، وحاول هذه المرة أن يحسم معركته المشكوك في انتصاراته بها مع أوكرانيا باستخدام هذا السلاح السحري فوق المدن الأوروبية الضليعة في العقوبات الفتاكة على بوتن؟

هل الكرامة الروسية قد أهينت بما فيه الكفاية بعد مرور نحو السنة على حربه مع أوكرانيا من دون إحراز تقدم ملحوظ، أو حسم على طريقة لمس الأكتاف؟

الأسئلة مطروحة بقوة، والقلق الدولي الذي لا حول له ولا قوة يهيمن على المشهد الكوني من دون حراك سياسي واضح، أو تقدم دبلوماسي في أي مفاوضات من أي نوع؟

الأسئلة مطروحة بمعاناة شديدة بعد إعلان بوتن ورفاقه ضم أربع مقاطعات أوكرانية إلى روسيا في حين أن إحداها لم يتم إحكام السيطرة «البلشفية» عليها حتى اللحظة.

المشهد الكوني شديد الالتباس على الذين لا يعلمون أن حكومات أوروبا الغربية قد بدأت فعلاً في إبداء النصح لمواطنيها بتخزين الدواء والغذاء غير القابل للتلف والغاز القابل للاستخدام المتنقل الآمن والمياه الممكن الاحتفاظ بها لفترات طويلة، حيث ان القادم قد يكون أسوأ، وحيث ان الضربة الروسية الأولى قد تشل الحياة في أوروبا الغربية عن بكرة أبيها؟

المراسلون الأجانب في فيينا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا يتحدثون بلهجة يسودها التشاؤم عندما يلتقون بالمواطن الأوروبي العادي الذي كان يعيش في رغد، ويحيا في أمن وأمان، وعندما يطلب يُجاب، ثم يضيفون في جولات مكوكية لهم على محال البقالة والسوبر ماركت فيصيبهم الذعر من اختفاء بعض السلع المهمة، بل وفي الفراغات التي «تكتظ» بها «أرفف» هذه المحال مما يؤكد على حالة الهلع والتكالب من المواطن الغربي على تخزين السلع الضرورية تحسبًا لأي مخاطر، أو أي عدوان روسي مفاجئ بسلاحه التكنولوجي الفتاك المبتكر.

المواطن الأوروبي لا يهمه ماذا يمكن أن يحدث لروسيا بعد ذلك، كل ما يعنيه أن تستمر حياته على نفس الوتيرة التي اعتاد عليها قبل الحرب، وعلى نفس الدرجة من التمايز المعيشي المريح الذي ارتضاه مع حكوماته المتواترة منذ الحرب العالمية الثانية وحتى قبل الحرب الروسية - الأوكرانية، أي قبل نحو سنة.

لا وسيط وشيك يمكنه رأب الأصداع بين روسيا والغرب، ولا مؤسسة دولية رشيدة يمكنها أن تجمع الأضداد، وتصلح بين «الأخوة الأعداء»، وتلم الشمل الأوروبي المتبعثر من جديد.

هل يتراجع أحد؟ لا أظن، وهل السيناريو الأسوأ في المشهد المرعب هو الأكثر تحققًا على الأرض حاليًا؟ قد يكون.. لكن الأكيد أننا كعرب وقد اعتدنا ألا يكون لنا لا ناقة ولا جمل في أي شيء، هل يمكن حتى أن نفكر معًا وبصوت مسموع عن آليات الحماية لوجودنا لو أصاب أوروبا وروسيا معها هذا المكروه الرهيب؟ هل ستصل هذه الحرب إلى شواطئنا وأراضينا وبيوتنا؟ وهل الحركة على أرضنا المفتوحة لكل من هَبّ ودَب يمكن أن تتوقف فجأة فلا ينفعنا نفط ولا غاز ولا أموال طائلة نخزنها في البنوك؟

لا جدوى من البكاء على الحليب المسكوب، فنحن أمة لم تستعد لأي شيء منذ نصف قرن، انشغلنا بأهوائنا وأجوائنا الملونة، أكثر من انشغالنا بكيفية حماية أراضينا وسماواتنا من أي عدوان، تمادينا في تجاهل الأهم فالمهم حتى أصبح العلم لدينا مجرد شكل بلا مضمون، والتعليم محض تجارب مازالت على المحك، والتدريب لا يعد كونه تقليدا أعمى لما يجب أن يكون، ثم تأتي طامة البحث العلمي المرتبط بقضايا ومعضلات ومشكلات الوطن والمواطن، الاقتصاد والمجتمع والطب والهندسة والحياة، فلا بحث يحمي الأوطان، ولا نتائج علمية تنجينا من هول ما قد نواجهه إذا نشبت الحرب الضروس الفانية، ولا حتى دور دبلوماسي قصير المدى يمكن أن يبقي الوضع الدولي على ما هو عليه من دون تصعيد أو إهدار لمزيد من الوقت وحسن النوايا والثروات.

الخطر الداهم حولنا هذه المرة من بعيد والله خير حافظًا وهو أرحم الراحمين.

