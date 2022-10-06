كيف سيعمل البرلمان ؟

آراء

بعد أن اسدل الستار على موقعة 2022 بانتخابات أخرجت لنا مجاميع اصلاحية كانت كل أطروحاتها تتحدث عن اصلاح الوضع القائم والاعتراض على الفساد والذي لاقى استقبالاً مسؤولاً من القيادة السياسية التي أعادت الكرة للملعب ووضعت الأمور في نصابها الصحيح ولم يتبقَ إلا ولادة حكومة تتقدم ببرنامج العمل المسؤولة عنه دستورياً لحل المشاكل وتلبية متطلبات الشارع الكويتي.

بعد تكوَّن البرلمان ومعرفة النواب الذين سيشكلون في الفترة القادمة السلطة التشريعية لا يمكن تجاوز أننا فعلياً أمام فرصة سانحة لا لإصلاح البلد جذرياً كما يريد البعض، فالإصلاح الكلي عملية معقدة وتحتاج وقتاً طويلاً إذا توافر قرار مواجهتها، خصوصاً مع ترهل وامتداد القضايا العالقة التي خلفتها سنوات الصراع البرلماني والحكومي في الكويت.

نحن اليوم وبكل وضوح أمام فرصة لتصحيح بعض الأوضاع وحل بعض القضايا والتي يجب الإسراع في التصدي لها ولن اكون متشائماً إذا قلت ان هذه الاجراءات يجب أن تكون في الأيام الأولى للبرلمان، وأمامه فرصة لا نود المغامرة بها لشعورنا أنها لن تكتمل لا بسبب وجود أشخاص ولكن لافتقاد العملية السياسية للمجاميع والتيارات وعدم وجود نظام حزبي يضبط ويوجه الاغلبيات داخل البرلمان ويلزمهم بفعل سياسي معين يهدف لتحقيق البرامج والرؤى ولبيئة سياسية لا يمكنها أيضاً ضبط عمل الحكومة وتقويمه دون دفع ثمن كبير ربما يكون انتخابات جديدة وهكذا.

فرصة البرلمان اليوم ربما تكون مؤقتة قبل أن نشاهد انفرادات نيابية وتصرفات حكومية من الممكن أن تنقل المشهد لمكان آخر يغيب معه التوجه نحو الانجاز والاسراع بدفع التطور بعد الجمود الذي عشناه ونرجع للمواجهة و للفوضى السياسية.

يملك البرلمان استخدام سلاح الجلسات الخاصة وهي الجلسات محددة الموضوع ومعروف ما سيطرح بها وستمكن البرلمان من اقرار حزمة قوانين مركزية كانت محل اهتمام الشارع ومدار السجال السياسي في الحقبة السابقة وحتى في فترة الانتخابات مثل قوانين الحريات وتعديل اللائحة الداخلية وتوحيد سلم الرواتب وتعديل النظام الانتخابي لكي ننتقل للعمل الجماعي.

الهدف من التوجه للجلسات الخاصة هو أن يضمن هذا البرلمان في بدايته تقديم انجاز واضح للشعب الذي تحرك أكثر من مرة وتحمل لوحده عبء تغيير المشهد، فهل يفعلها البرلمان قبل أن تفلت الأمور ونتجه للمواجهة أو العمل الفردي المنفلت غير المضبوط ؟ وهل سنرى اختبار المشهد عبر الاسراع في انجاز الملفات المهمة ورد التحية للشعب الذي أحسن الاختيار؟ تفاءلوا.

