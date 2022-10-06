آراء

طالعتنا الصحف يوم أمس الأربعاء بخبر مفاده مطالبة أعضاء مجلس الأمة بتطبيق «نظام الساعة المرنة» والذي قد تم تطبيقه في مؤسسة الرعاية السكنية ولاقى استحساناً من قبل الموظفين، وأن الحكومة تنظر إلى «نظام الساعة المرنة» تحت التجربة، وأضافت أن هناك مقترحاً اخر بتقليص ساعات الدراسة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وأن هذه المقترحات ستحل الأزمة المرورية الخانقة والتى بات يعاني منها كل مواطن ومقيم على أرض الكويت الحبيبة.

ورسالتي اليوم هي لسمو رئيس مجلس الوزراء القادم والذي سيتم اختياره من قِبَل صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- قبل جلسة افتتاح مجلس الأمة والتي ستعقد بتاريخ 11/10/2022

إلى متى نضع حلولاً مؤقتة وترقيعية لكل مشكلاتنا بالكويت؟ إلى متى يستمر تدخل أعضاء مجلس الأمة في صميم عمل الحكومة، فالأزمة المرورية نعاني منها منذ أكثر من عقدين وما زالت الحكومة تبحث عن حلول مؤقتة إلي حين وضع خطة وحل شامل للازمة المرورية ألم تكن فترة 20 سنة كافية لوضع حلول شاملة لهذه القضية الشائكة نعم اجتهدت الحكومة مشكورة في عهد المغفور له أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح وبتوجيهات مباشرة من سموه في تجديد البنية التحتية وإنشاء الطرق والجسور والأنفاق الجديدة لكنها ليست كافية.

كما أن وضع الحلول من قبل أعضاء مجلس الأمة غير المتخصصين سيفاقم الأزمة ويزيدها تعقيدا.

ان في كلمة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- والذي اناب عنه سمو ولي العهد -حفظه الله ورعاه- جوابا شافيا لسمو رئيس مجلس الوزراء في قراءة المشكلة بشكل أكبر.

فقد ذكر سموه في خطابه عبارة بالغة الدقة وهي

(تصدع العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وتدخل السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الأمة في صميم عمل السلطة التنفيذية التي تخلت عن دورها)

فهل ستستجيب الحكومة لصاحب السمو وتوجيهاته الكريمة أم ستستمر الحكومة في التخلي عن دورها في المرحلة القادمة؟

لن يكون هناك حل لا للازمة المرورية ولا التعليم ولا الصحة ولا الازمة الاسكانية التي يتحمل مجلس الوزراء مسؤولياته ووضع برنامج حكومي واضح وقابل للتطبيق ورؤية ثاقبة تضمن لنا الوصول للاهداف.

فعلى سبيل المثال من غير المعقول ولا المقبول أن توضع حلول للازمة المرورية بعيدا عن وسائل النقل الجماعي الحديثة والمطلوب هو:

1- قطار يربط شمال الكويت وجنوبها بالعاصمة وبدول الخليج في المستقبل القريب بإذن الله.

2- مترو يربط جميع مناطق الكويت ببعضها مثل مدينة دبي.

3- باصات نقل متطورة وحديثة يستطيع أن يستخدمها حتى المعاقون وكبار السن وتدخل إلى جميع القطع في كل المناطق.

4- باصات نقل جماعي تنقل الطلبة من بيوتهم إلى المدارس وبعيدا عن هذه الحلول لن يكون هناك حل للأزمة المرورية لان عدد السيارات بازدياد ومهما وسعنا في عدد الحارات بكل الطرق لن تستطيع الشوارع استيعاب هذه الأعداد كما أنه لن يكون هناك حل لتصدع شوارعنا والتي باتت الشاحنات تتلف كل خط سريع وتهدد سلامة المواطنين الذين يقطنون المناطق البعيدة مثل صباح الأحمد والوفرة والخيران والمطلاع وغيرها.

أما اقتراح تخفيض الساعات الدراسية فهذا الاقتراح هو القشة التي ستقصم ظهر البعير والتي ستقضي على آخر أمل لنا في اصلاح التعليم، فالمرحلة الابتدائية هي المرحلة الأهم في الدراسة وتخفيض الساعات سيأتي لنا بجيل لن يستطيع تحقيق التنمية.

سمو رئيس مجلس الوزراء القادم المطلوب من الحكومة القادمة أن تتحمل مسؤولياتها وأن تأتي ببرنامج عمل متكامل يتم فيه قياس الواقع الحالي المؤلم بكل شفافية ومصداقية وتوضع فيه الأهداف التي تريد الحكومة الوصول لها فتجميل الواقع لن يمكننا من قياس الفجوة بين الواقع والمستقبل الذي نريد الوصول إليه.

