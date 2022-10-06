قمة عُمانية - أردنية في مسقط لتعزيز التنسيق الثنائي

عربيات ودوليات

مسقط - الوكالات: وقع الأردن وسلطنة عمان صباح امس على 7 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين في مجالات صناعية واقتصادية وتعليمية وسياحية. وحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن الجانبين وقعا الاتفاقيات في قصر العلم بالعاصمة مسقط على هامش زيارة رسمية يجريها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى السلطنة.

وأوضحت الوكالة أن مذكرات التفاهم تتعلق بالمجالات الصناعية، وحماية المنافسة، ومنع الاحتكار، والتعدين، والعمل، والتوثيق التاريخي، وإدارة الوثائق والمحفوظات، وتبادل المعلومات.

كما تشمل الإشراف على قطاع التأمين وحماية المستهلك، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والتعاون السياحي، حسب المصدر ذاته. وعقد السلطان هيثم بن طارق سلطان عماني لقاءً ثنائياً مع الملك عبدالله في قصر «العلم»، بحثا خلاله أوجه العلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة بين البلدين. ووفق الوكالة العمانية، فقد شهد اللقاء أيضاً بحث ما يشهده التعاون بين الأردن وعُمان من تقدم وتطور في شتى المجالات. وكان سلطان عمان والعاهل الأردني عقدا جلسة محادثات اولى عقب وصول الملك عبدالله إلى مسقط واتفق الزعيمان على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين لا سيما بالمجالات التجارية والاستثمارية والصناعية. وشددا على ضرورة رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وانعقاد اللجنة المشتركة الأردنية العُمانية في أقرب وقت ممكن. وأكدا خلال المباحثات أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص وإدامة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في مجالي الأمن الغذائي والطاقة. وأعرب الملك عبدالله الثاني عن تقديره لمواقف سلطنة عُمان وجهودها المتواصلة في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.وشدد على مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وتحقيق السلام العادل والشامل بالمنطقة على أساس حل الدولتين.

من جهته أعرب السلطان هيثم عن ترحيبه بزيارة الملك الأردني، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط الأردن وسلطنة عُمان وشعبيهما.

وتعليقاً على الزيارة قال أمجد القهيوي، سفير الأردن لدى سلطنة عمان «هناك تنسيق وتشاور دائم بين البلدين حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية لتوحيد الرؤى والمواقف السياسية بما يخدم مصالح الدولتين». ونقلت الوكالة العُمانية عن القهيوي قوله إن «المملكة الأردنية وسلطنة عُمان تسعيان إلى تعزيز هذه العلاقات وتعميقها، وزيادة التعاون في مختلف المجالات»، حسب وكالة الأنباء العمانية.

