وزيرا دفاع أميركا والسعودية يبحثان التعاون العسكري

عربيات ودوليات

الرياض - الوكالات: تلقى وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الأميركي لويد أوستن. وقال وزير الدفاع السعودي، في حسابه عبر تويتر، إنه جرى خلال الاتصال استعراض الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، إضافة لمناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي الاتصال بعد نحو أسبوع من تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع بموجب أمر ملكي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شمل إعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

