الأمم المتحدة: العراق مهدد بالمزيد من «سفك الدماء»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: حملت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت على الطبقة السياسية العراقية مشيرة الى ان العراقيين فقدوا الثقة بها وحذرت من وقوع المزيد من سفك الدم.

وقالت بلاسخارات في احاطة امام مجلس الأمن الدولي في نيويورك ان «خيبة أمل الشعب قد وصلت إلى السماء وفقد العديد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة السياسية على العمل لصالح البلد وشعبه». وحذرت المبعوثة الاممية من ان ذلك لن يؤدي الا لاستمرار الإخفاق في معالجة فقدان الثقة وهذا سوى إلى تفاقم مشاكل العراق. مشيرة الى ان الخلافات تسود على لغة الحوار في البلاد وقالت ان المحافظات الجنوبية تشهد مناوشات مسلحة والطبقة السياسية غير قادرة على حسم الازمة.

وشددت المبعوثة الاممية على انه «لا يوجد أي مبرر للعنف وبوجود مخاطر ما تزال واقعية للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء» مكررة الدعوة الى «إبعاد أي احتجاج عن العنف كما يتعين على كافة الأطراف التصرف بمسؤولية في أوقات تصاعد التوتر».وأضافت بلاسخارت ان النظام السياسي ومنظومة الحكم في العراق يتجاهل احتياجات الشعب العراقي فيما يمثل الفساد المستشري سببا جذريا رئيسا للاختلال الوظيفي في العراق ولا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محمي منه وحذرت من ان إبقاء المنظومة «كما هي» سوف يرتد بنتائج سلبية.

وقالت بلاسخارت انه «خلال الأشهر الاثني عشر الماضية كان للشقاق ولعبة النفوذ السياسي الأولوية على حساب الشعور بالواجب المشترك وقد تركت الأطراف الفاعلة على امتداد الطيف السياسي البلد في مأزق طويل الأمد». ونوهت الى ان «العراقيين كانوا خلال هذه الفترة رهينة لوضع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن احتماله، ليتحول إلى اشتباكات مسلحة» ورأت انه «لكي يؤتي الحوار أُكله، من المهم جداً أن تشارك فيها الأطراف كافة. هناك حلول ولكن فقط لو كان هناك استعداد للوصول الى تسويات. ففي نهاية المطاف، يعود الأمر كله إلى الإرادة السياسية. يتوجب على كافة القادة تحمل المسؤولية».

وبينت انه بمقدور أي زعيم عراقي أن يجر البلاد إلى صراع ممتد ومهلك كما أن في مقدوره أن يضع المصلحة الوطنية في المقام الأول وأن ينتشل البلد من هذه الأزمة. وشددت بلاسخارت على أن العراق يحتاج «حواراً حقاً وصادقاً ورغبة في التسوية»، مشيرة إلى أن «الفشل المستمر في ظل غياب الثقة يفاقم المشكلات».وقالت ان «تعدد المبادرات يؤدي إلى لغط أكبر وتضييع الصورة» إلى جانب ضرورة «التغيير البنيوي لمستقبل البلد»، بعد ضياع فرص متعددة لإصلاح حقيقي منذ 2003.

من جهة ثانية قالت بلاسخارت ان «الفساد سمة أساسية في الاقتصاد السياسي الحالي في العراق وهو جزء من المعاملات اليومية» واوضحت أن «محاولات الإصلاح التدريجي بينها مكافحة الفساد فشلت حتى الآن لأنها قوّضت وأعيقت» واضافت «يتكل العراق على الزبائنية وهو ما أدى إلى قطاع حكومي غير فاعل ومتضخم وظيفته الخدمات السياسية وليس خدمة الناس» واشارت الى ان «العراق ليس بالبلد الفقير لكن المصالح الحزبية والخاصة تبعد المصادر عن استثمارات مهمة والنظام السياسي في العراق يغض الطرف عن حاجات الشعب العراق بل ويعمل ضده».

