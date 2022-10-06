الصدر يوافق على الحوار بشرط استبعاد «الوجوه القديمة»

عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ويستبعد كل المشاركين في العمليات السياسية السابقة، في ظل الأزمة القائمة بين كتلة التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي. وأوضح الصدر في بيان نشره على حسابه في تويتر أن أول خطوة للإصلاح التدريجي هي عدم مشاركة الوجوه القديمة وأحزابها وأشخاصها في الحكومة المقبلة.

وأكد أنه يوافق على الحوار إذا كان علنيا ومن أجل إبعاد كل المشاركين في العمليات السياسية والانتخابية السابقة ومحاسبة الفاسدين تحت غطاء قضاء نزيه، على حد تعبير البيان.

وطالب الأمم المتحدة بمساعدة العراق في الإصلاح التدريجي، كما أكد دعوة مجلس الأمن لضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف. وأكد رفضه تشكيل الحكومة في العراق مشيرا إلى أن تطلعات الشعب هي تشكيل حكومة بعيدة عن الفساد والتبعية والميليشيات والتدخلات الخارجية، على حد تعبيره.

وأشاد الصدر في بيانه بموقف مجلس الأمن بخصوص ما يتعرض له العراق من قصف، داعيا دول الجوار إلى احترام سيادة العراق والحفاظ على أمنه واستقراره.

