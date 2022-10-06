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عربيات ودوليات

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افتتاح أول معبد هندوسي في الإمارات بكلفة 16 مليون دولار


دشنت الإمارات أول معبد هندوسي في دبي، ليكون بمثابة محطة دعم للجالية الهندية الكبيرة التي تشكل 35? من سكان الدولة البالغ عددهم 10 ملايين. المبنى الضخم كلف بناؤه 60 مليون درهم (16 مليون دولار)، ويمكن أن يستوعب 1000 شخص في وقت واحد. وتعمل الإمارات منذ سنوات على ترويج أنها تستوعب أتباع الديانات المختلفة، وفي العام 2019 نصبت تمثالاً ضخماً لبوذا على جانب الطريق السريع بين مدينة دبي والعاصمة أبوظبي. كما أعلنت العام الماضي تصميم مشروع «بيت العائلة الإبراهيمية» التاريخي الذي يضم مسجداً وكنيسة وكنيساً في العاصمة أبوظبي، ومن المقرر أن تنتهي الأعمال فيه في وقت لاحق من العام 2022.


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