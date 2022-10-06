واشنطن: التوصل لاتفاق حدودي بين لبنان وإسرائيل أولوية

عربيات ودوليات

واشنطن- بيروت- الوكالات: اكدت وزارة الخارجية الأميركية، ان التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل «يشكل أولوية للإدارة الحالية»، لافتة إلى أن الولايات المتحدة «قدمت مقترحا للبلدين بشأن الحدود البحرية». وأضاف نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، أن «المشاورات مستمرة بهذا الشأن». وكان مسؤول لبناني كبير قال إن لبنان قدم للولايات المتحدة قائمة بتعديلات يرغب في إدخالها على اقتراح بشأن كيفية ترسيم حدود بحرية متنازع عليها مع إسرائيل. ويتنقل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين بين لبنان وإسرائيل منذ عام 2020 في محاولة لإبرام اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق للتنقيب عن موارد الطاقة البحرية ونزع فتيل مصدر محتمل للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعومة من إيران. وأرسل هوكشتاين مسودة اقتراح إلى بيروت الأسبوع الماضي. وبحثها الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الاثنين. وقال إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إنه قدم الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان «التعديلات» التي تريدها بيروت، دون الخوض في تفاصيل. ومضى قائلا إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، مضيفا أنه في حين أن الرد لا يعني الموافقة على المسودة فإننا «خلصنا المفاوضات». وفي حديثه إلى محطة (إل. بي. سي. آي) التلفزيونية المحلية قال إنه تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير «خارج الصندوق». وأضاف بو صعب «بدأنا نحكي عنه كأنه صفقة تجارية».

