«سيناريوهات الجحيم» الأربعة.. ماذا لو استخدم بوتين «النووي» فعلا؟

عربيات ودوليات

إذا تأكدت خسارته الحرب في أوكرانيا، فقد يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للخيار النووي، فكيف سيكون ذلك؟ وما الذي يمكن للغرب أن يفعله في تلك الحالة؟. هذا ما ناقشته مجلة «لوبس» الفرنسية في مقابلة لها مع خبير أميركي متخصص في الانتشار النووي الذي حدد لها 4 سيناريوهات كلها مخيفة، على حد تعبير المجلة.

وتقول «لوبس» إن الخبير جوزيف سيرينسيوني يدرس منذ 35 عامًا المخاطر المرتبطة بالانتشار النووي ويقدم تقارير لمجلس النواب الأميركي ولمؤسسات بحثية مختلفة مثل مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وصندوق بلاوشيرز. كما أنه مؤلف لـ7 كتب حول هذا الموضوع، وهو يرى أن احتمال لجوء بوتين للسلاح النووي رغم ما يتعرض له اليوم من انتكاسات في أوكرانيا ضئيل جدا، لكنه حقيقي، حسب رأيه. ولفت الخبير إلى أن استخدام الأسلحة النووية لم يطرح كخيار منذ الأزمة الكوبية عام 1962، مشيرا إلى أن بعض الأمور غير المقصودة كادت بالفعل منذ تلك الأزمة أن تؤدي إلى صدام نووي لكن سببها كان دوما إما سوء تقدير أو خطأ أو تعطل رادار غير أن الوضع الآن مختلف إذ ثمة حديث متزايد عن إمكانية الاستخدام المتعمد والواعي للأسلحة النووية ويتصور سيرينسيوني 4 سيناريوهات كلها قد تؤدي إلى كارثة للكوكب الأرضي:

استعراض بسيط للقوة

في هذه الحالة ستطلق روسيا صاروخًا على البحر الأسود أو بشكل أكثر دراماتيكية إلى منطقة غير مأهولة في أوكرانيا ولن يتسبب ذلك في وفيات، ولن يكون هناك ضرر يذكر، لكن الحدث سيمثل صدمة لكوكب الأرض كله.

سلاح منخفض الطاقة

مثل هذه الضربة يمكن أن توجه لتمركز للقوات الأوكرانية أو قاعدة جوية أو ميناء عسكري يمكن لصاروخ كروز إسكندر أن ينفذ مثل هذه المهمة، ومثل هذه الضربة وما ينجم عنها من انفجار هائل سيمثل حسب الخبير تطورا خطيرا؛ والهدف منه الأخذ بزمام المبادرة والتحكم في التصعيد، إذ من شأن هذه الضربة ألا تترك للخصم وسيلة للانتقام.

وتوقع الخبير أن يكون الرد الأميركي والغربي على أي من السيناريوين السابقين هو العمل على عزل روسيا كليا عن العالم سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا.

قنبلة 50 كيلوطنا

إسقاط قنبلة 50 كيلوطنا على أوكرانيا يعني ضرب أوكرانيا بقنبلة 3 أو 4 أضعاف القنبلة التي ضربت هيروشيما، وسيؤدي ذلك إلى مقتل مئات الآلاف من الناس، وسينتج عنه دمار لم نشهد مثله منذ الحرب العالمية الثانية ورغم ذلك سيظل تأثير ذلك محليا ولن يشعر به الناس في باريس أو بروكسل مثلا. لكن في هذه الحالة لن يكون أمام الغرب سوى الدخول مباشرة في الحرب.

ضرب بلد أوروبي غير أوكرانيا

في هذه الحالة يمكن لروسيا أن تستخدم سلاحًا نوويًا تكتيكيًا على سبيل المثال، قنبلة بوزن 50 كيلوطنا لضرب هدف لحلف شمال الأطلسي، ربما في وسط أوروبا، حسب الخبير. وسيكون هدف بوتين هنا خلق أكبر صدمة ممكنة، وسيكون ذلك متطابقا مع منطقه، إذ يرى أن ضرب أوكرانيا وتدميرها لم يكن كافيا لجعل الغرب يتراجع القهقرى وينأى بنفسه عن الصراع بأوكرانيا. وضرب الخبير مثال على ذلك بإقدام بوتين على ضرب قاعدة جوية بولندية تغادر منها طائرات النقل إلى أوكرانيا. في مثل هذا القرار سيكون بوتين منسجما مع خطابه الذي ما فتئ يحذر فيه من أن هذه الحرب إنما هي عدوان من «الناتو» على روسيا، ولا شك في أن مثل هذه القنبلة ستقتل كذلك الآلاف، إن لم يكن عشرات الآلاف، وفي مثل هذا السيناريو ستكون فرضية الرد النووي الأميركي مبررة.

