موسكو تحذِّر واشنطن من «صدام عسكري مباشر»

عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، امس قوانين بضم 4 مناطق أوكرانية في روسيا، في خطوة تضع اللمسات الأخيرة على خطوة الدمج التي أقدمت عليها موسكو.

فقد ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن بوتين وقع قانونا يقضي رسميا بضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا. ووفقا لما ذكره موقع «سبتوتنيك» الإخباري الروسي، وقع بوتين على «أربعة قوانين دستورية فيدرالية بشأن قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون» وجاءت الإجراءات الرسمية بعد استفتاءات أجريت في المناطق الأربع ووصفتها أوكرانيا والغرب بغير القانونية. وبحسب سبتوتنيك فإنه يتم تحديد حدود أراضي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه من خلال الحدود في يوم تشكيلها ويوم قبولها في روسيا الاتحادية. في غضون ذلك حذرت موسكو واشنطن من أن قرارها إرسال المزيد من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا «يزيد من خطر حدوث اشتباك عسكري مباشر» بين روسيا والغرب. وقال سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، إن ذلك يمثل «تهديدًا مباشرًا» لموسكو، واصفا الولايات المتحدة بأنها «شريك في الصراع».

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق تخصيص 625 مليون دولار في صورة مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا. ويرجع الفضل إلى الأسلحة الأميركية المتقدمة في مساعدة أوكرانيا على الحفاظ على وتيرة تصديها للقوات الروسية المحتلة. وحذر أنتونوف، من أن هذا سيؤدي إلى «إراقة الدماء لفترة أطول وإحداث خسائر جديدة».

وتعهدت روسيا بعد تعرضها لسلسلة من الهزائم الكبرى في ساحة المعركة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، بالدفاع عن نفسها بكل الوسائل المتاحة من دون استبعاد استخدام أسلحتها النووية.

في غضون ذلك أحرزت القوات الأوكرانية تقدما إضافيا وسيطرت على مناطق بمقاطعات أعلنت روسيا ضمها إليها. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الأوكرانية سيطرت على بلدات فيليكا أوليكساندروفكا ودافيدوف برود ونوفوبيتروفكا وستاراسيلو شمال شرق مقاطعة خيرسون، بعد هجوم مكثف بدأته في الأيام الماضية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطابه الليلي المصور «منذ الاستفتاء الروسي الزائف، تم تحرير عشرات المراكز السكانية. تقع هذه المراكز في مناطق خيرسون وخاركيف ولوغانسك ودونيتسك». وأشار زيلينسكي إلى 8 بلدات في منطقة خيرسون الجنوبية انسحبت منها القوات الروسية، وقال «جنودنا لا يتوقفون. إنها مسألة وقت فقط».

